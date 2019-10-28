ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
28.10.2019 12:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795193
BIST
12:3999.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -585,74
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.313
En Düşük
98.504
12:395,7502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0127
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7338
12:396,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
12:39275,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,08
|Açılış
|: 275,57
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|YGGYO
|11,28
|1.912.257
|% 10,16
|
|KLMSN
|12,70
|26.382.268
|% 8,45
|
|FENER
|15,17
|144.739.901
|% 7,21
|
|AVHOL
|2,17
|5.721.369
|% 6,90
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|IHLGM
|0,72
|71.660.959
|% -5,26
|
|DOKTA
|34,50
|1.007.858
|% -4,80
|
|ISFIN
|2,76
|343.157.361
|% 1,85
|
|THYAO
|11,66
|288.833.869
|% -1,52
|
|GARAN
|9,33
|257.370.899
|% -1,48
|
|AKBNK
|7,04
|149.322.254
|% -0,85
|
|ASELS
|18,35
|149.142.479
|% -1,66
|
|ISFIN
|2,76
|343.157.361
|% 1,85
|
|IHLGM
|0,72
|71.660.959
|% -5,26
|
|GARAN
|9,33
|257.370.899
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,21
|57.843.818
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,19
|31.004.547
|% -2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3768
|7,4138
|% 0,22
|
|Frank
|5,7696
|5,8044
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,08
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.818
|1.863
|5,13
|
|Yarım
|879
|901
|2,48
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,28
|61,28
|-0,31
|