ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
28.10.2019 12:26
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795205
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0405
|Açılış
|: 5,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7242
12:356,3616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0329
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3536
12:35277,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -1,97
|Açılış
|: 277,41
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.108.956
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.634.562
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.607.627
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|55.247
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|16.417
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.822.791
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|399.295.669
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|236.992.661
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|150.942.004
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|112.034.747
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|109.641.301
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|399.295.669
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|33.776.192
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.660.742
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|32.276.696
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|236.992.661
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3445
|7,3813
|% -0,56
|
|Frank
|5,7419
|5,7765
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5249
|1,5326
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,19
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-8,32
|
|Yarım
|886
|909
|-4,03
|
|Çeyrek
|445
|455
|-2,01
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,66
|