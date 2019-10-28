ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
28.10.2019 12:28
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795210
BIST
12:3999.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -585,74
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.313
En Düşük
98.504
12:395,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7338
12:396,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
12:39275,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,08
|Açılış
|: 275,57
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|YGGYO
|11,23
|1.879.838
|% 9,67
|
|KLMSN
|12,70
|26.316.887
|% 8,45
|
|AVHOL
|2,18
|5.710.277
|% 7,39
|
|FENER
|15,17
|144.675.378
|% 7,21
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|IHLGM
|0,72
|71.425.391
|% -5,26
|
|DOKTA
|34,48
|1.005.064
|% -4,86
|
|DENIZ
|24,74
|5.489.238
|% -3,74
|
|IHLGM
|0,72
|71.425.391
|% -5,26
|
|PGSUS
|65,45
|55.687.226
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,20
|30.988.458
|% -1,64
|
|NATEN
|7,73
|30.648.896
|% 4,60
|
|CEMAS
|1,17
|27.734.704
|% 2,63
|
|IHLGM
|0,72
|71.425.391
|% -5,26
|
|BERA
|2,60
|16.373.707
|% 5,69
|
|BNTAS
|1,86
|9.026.147
|% 0,54
|
|ODAS
|1,63
|7.631.713
|% -1,21
|
|NATEN
|7,73
|30.648.896
|% 4,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3791
|7,4161
|% 0,25
|
|Frank
|5,7703
|5,8050
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5277
|1,5354
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,29
|
|Altın Gr.
|275
|276
|1,02
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.818
|1.863
|4,74
|
|Yarım
|879
|901
|2,29
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,30
|61,30
|-0,29
|