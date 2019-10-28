ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
28.10.2019 12:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795215
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0405
|Açılış
|: 5,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7242
12:356,3616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0329
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3536
12:35277,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,90
|Açılış
|: 277,48
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.036.867
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|9.847.976
|% 10,78
|
|YAPRK
|4,44
|46.028
|% 10,72
|
|SEKUR
|3,57
|11.441.829
|% 10,53
|
|SALIX
|4,61
|3.895
|% -17,97
|
|ORMA
|2,73
|16.277
|% -17,02
|
|FRIGO
|8,80
|30.155
|% -11,11
|
|VESBE
|14,90
|9.682.810
|% -7,45
|
|MMCAS
|0,90
|1.005
|% -6,25
|
|ISFIN
|2,70
|391.456.664
|% 8,00
|
|THYAO
|11,85
|221.674.578
|% -0,42
|
|GARAN
|9,50
|132.226.717
|% -0,31
|
|ASELS
|18,68
|105.949.348
|% -0,05
|
|AKBNK
|7,14
|92.929.676
|% 0,14
|
|ISFIN
|2,70
|391.456.664
|% 8,00
|
|IHLGM
|0,77
|32.465.473
|% -2,53
|
|IHLAS
|0,53
|19.763.780
|% 6,00
|
|EKGYO
|1,23
|29.982.016
|% 0,00
|
|THYAO
|11,85
|221.674.578
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3409
|7,3777
|% -0,61
|
|Frank
|5,7398
|5,7744
|% -0,74
|
|Riyal
|1,5248
|1,5324
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,36
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,11
|
|Yarım
|885
|907
|-5,86
|
|Çeyrek
|444
|454
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,42
|61,42
|-0,60
|