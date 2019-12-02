BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|RHEAG
|1,06
|14.479.499
|% 11,58
|DOGUB
|2,04
|23.248.986
|% 10,27
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4097
|7,4469
|% -0,06
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,85
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,86
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|Tam
|1.778
|1.823
|-9,69
|Yarım
|860
|882
|-4,69
|Çeyrek
|431
|441
|-2,34
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,03
|B. Petrol
|61,68
|61,68
|1,19
Seans Raporu
- 12:53XU100 Endeks seansı %0, 75 değişimle 107709 puandan
- 12:52XU100 Endeks seansı %0, 75 değişimle 107703 puandan
- 12:51XU100 Endeks seansı %0, 74 değişimle 107698 puandan
- 12:50XU100 Endeks seansı %0, 71 değişimle 107667 puandan
- 12:49XU100 Endeks seansı %0, 78 değişimle 107735 puandan