ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.12.2019 12:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801182
BIST
12:34107.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 838,14
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:345,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:346,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:34269,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,67
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|IHEVA
|2,60
|6.470.029
|% 13,54
|
|GSRAY
|2,13
|182.859.774
|% 13,30
|
|DOGUB
|2,06
|23.055.074
|% 11,35
|
|RHEAG
|1,05
|14.303.808
|% 10,53
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHYAY
|0,85
|22.967.974
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|THYAO
|13,85
|569.734.002
|% 1,39
|
|GSRAY
|2,13
|182.859.774
|% 13,30
|
|BJKAS
|3,20
|172.208.574
|% 9,97
|
|KRDMD
|2,43
|153.075.838
|% 1,67
|
|PETKM
|3,64
|114.987.095
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,76
|86.981.327
|% -2,56
|
|GSRAY
|2,13
|182.859.774
|% 13,30
|
|KRDMD
|2,43
|153.075.838
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,20
|172.208.574
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,87
|45.435.068
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4051
|7,4423
|% -0,12
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,94
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|1.785
|1.812
|-8,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-10,33
|
|Yarım
|859
|882
|-5,00
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,58
|61,58
|1,09
|