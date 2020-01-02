ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2020 10:16
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806365
BIST
13:59115.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 850,00
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
13:595,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9587
En Düşük
5,9430
13:596,6764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
13:59291,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,26
|Açılış
|: 291,42
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,49
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,87
|126.696.623
|% 15,95
|
|DURDO
|15,69
|7.817.681
|% 11,75
|
|MARTI
|1,01
|13.134.382
|% 10,99
|
|IPEKE
|8,53
|318.058.199
|% 10,49
|
|YBTAS
|3.239,50
|99.360
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|59.614
|% -11,29
|
|EGCYH
|0,18
|437.922
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|46.647
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,36
|81.024
|% -7,69
|
|IHGZT
|6,31
|6.801.617
|% -7,34
|
|THYAO
|14,61
|734.883.462
|% 1,04
|
|PETKM
|3,85
|464.242.187
|% 1,05
|
|KRDMD
|2,73
|375.131.602
|% 2,63
|
|HALKB
|6,06
|362.024.527
|% 2,54
|
|KOZAA
|10,56
|332.341.395
|% 5,28
|
|KRDMD
|2,73
|375.131.602
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,79
|236.699.101
|% 1,70
|
|PETKM
|3,85
|464.242.187
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|233.695.974
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|139.416.432
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8848
|% -0,13
|
|Frank
|6,1162
|6,1530
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,01
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,00
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|0,77
|
|Yarım
|928
|952
|0,37
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|0,39
|