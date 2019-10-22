ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.10.2019 09:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794185
BIST
13:29100.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.179,67
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.097
En Düşük
100.384
13:295,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0139
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7628
En Düşük
5,7300
13:296,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4244
En Düşük
6,3791
13:29275,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|116.785
|% 20,00
|
|IHEVA
|1,99
|27.353.218
|% 19,88
|
|GYHOL
|5,50
|5.712.914
|% 16,77
|
|GEDIK
|4,97
|5.075.228
|% 15,05
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYO
|0,13
|2.404
|% -7,14
|
|MMCAS
|0,90
|2.724
|% -4,26
|
|ALBRK
|1,26
|36.485.653
|% -3,82
|
|INFO
|5,30
|1.855
|% -3,64
|
|BFREN
|219,00
|9.103.001
|% -3,27
|
|THYAO
|12,02
|513.366.629
|% 1,01
|
|GARAN
|9,84
|304.793.076
|% 2,50
|
|AKBNK
|7,30
|272.730.606
|% 1,39
|
|ASELS
|18,41
|195.437.317
|% 1,38
|
|PETKM
|3,60
|136.939.866
|% 0,28
|
|CEMAS
|1,23
|92.557.995
|% 10,81
|
|IHYAY
|0,92
|61.888.513
|% 6,98
|
|IHLGM
|0,88
|48.881.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,27
|123.571.106
|% 0,89
|
|ISFIN
|2,40
|123.759.800
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3859
|7,4230
|% 0,03
|
|Frank
|5,7818
|5,8166
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5282
|1,5358
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-2,57
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|-11,00
|
|Tam
|1.816
|1.862
|-12,62
|
|Yarım
|878
|901
|-6,10
|
|Çeyrek
|440
|450
|-3,06
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|60,94
|60,94
|-0,23
|