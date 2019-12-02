ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.12.2019 12:05
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801192
BIST
12:41107.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 418,68
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:415,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:416,3612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:41272,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|139.560.537
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|11.997.297
|% 20,00
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,81
|68.318.679
|% 14,76
|
|ALCAR
|55,20
|11.530.255
|% 13,35
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,04
|14.843.406
|% -5,12
|
|AYCES
|8,30
|1.908.812
|% -3,49
|
|POLTK
|74,00
|77.982
|% -2,63
|
|THYAO
|13,67
|486.512.210
|% 0,44
|
|GARAN
|10,06
|191.176.682
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.230.222
|% -0,84
|
|ASELS
|18,92
|165.969.095
|% 0,58
|
|YKSLN
|6,48
|139.560.537
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,37
|179.230.222
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|55.650.761
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|59.733.704
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,88
|112.700.574
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|52.024.587
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4676
|7,5050
|% 0,32
|
|Frank
|5,7816
|5,8164
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5270
|1,5346
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-1,62
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,69
|
|Yarım
|869
|891
|0,34
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,77
|