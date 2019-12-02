ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.12.2019 12:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801207
BIST
12:44107.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 844,79
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:445,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:446,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:44269,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,64
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|206.390.694
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,07
|14.987.566
|% 12,63
|
|DOGUB
|2,04
|23.391.725
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHYAY
|0,85
|23.612.512
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|THYAO
|13,85
|598.392.488
|% 1,39
|
|GSRAY
|2,12
|206.390.694
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,19
|179.342.242
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,43
|156.048.828
|% 1,67
|
|PETKM
|3,62
|124.847.393
|% 0,84
|
|IHLAS
|0,76
|88.415.016
|% -2,56
|
|GSRAY
|2,12
|206.390.694
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|156.048.828
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,19
|179.342.242
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|47.453.402
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4067
|7,4438
|% -0,10
|
|Frank
|5,7331
|5,7676
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,38
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-8,98
|
|Yarım
|860
|882
|-4,35
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|1,32
|