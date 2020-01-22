ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.01.2020 15:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
""RD Güncelleme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813994
BIST
16:12122.959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -597,00
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:125,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0102
|Açılış
|: 5,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:126,5719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:12296,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 296,43
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|39.925.122
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.065.068
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|BURVA
|23,00
|296.225
|% 14,31
|
|QNBFB
|75,95
|78.753.872
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,77
|1.147.786.620
|% -0,74
|
|IPEKE
|9,77
|808.745.814
|% 10,90
|
|HALKB
|7,06
|808.634.510
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,04
|627.597.048
|% -2,88
|
|PETKM
|4,07
|569.884.600
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|374.571.681
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,04
|627.597.048
|% -2,88
|
|PETKM
|4,07
|569.884.600
|% -0,49
|
|ODAS
|1,98
|255.399.228
|% 2,06
|
|HALKB
|7,06
|808.634.510
|% 1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7564
|7,7953
|% 0,50
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,66
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,47
|
Seans Raporu
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16:25MRSHL
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 777 adet işlem
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16:24XU100
Endeks 122, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 070.00 milyon TL de
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16:22GEDIK
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -369, 42 kaybederek (% -0.31 ) 117, 141
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, EDIP, EKIZ, METAL, EGCYH, EGCEY, HALKB