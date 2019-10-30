***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 49.607.401 49.607.401Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.289.666 1.289.666 1.289.666Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.289.666 1.289.666 1.289.666Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 2.193.259 12.465.207 50.897.067 50.897.067Transferler27 692.943 11.772.264 -12.465.207 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 4.352 4.352 4.352 20.946.661 20.951.013 20.951.013Dönem Karı (Zararı)20.946.661 20.946.661 20.946.661Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.352 4.352 4.352 4.352 4.352Kar Payları27 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 35.400 35.400 35.400 11.900.496 5.481.724 20.946.661 63.364.281 63.364.281Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 23.955 23.955 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605Transferler27 492.909 15.557.521 -16.050.430Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 8.472 8.472 8.472 8.163.952 8.172.424 8.172.424Dönem Karı (Zararı)8.163.952 8.163.952 8.163.952Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.472 8.472 8.472 8.472 8.472Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 32.427 32.427 32.427 12.393.405 21.039.245 8.163.952 66.629.029 66.629.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.979.938 5.999.935Dönem Karı (Zararı)8.163.952 20.946.661Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.163.952 20.946.661Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.053.232 5.833.216Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19-20 1.296.949 1.047.274Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler257.306 32.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-24 59.103 32.837Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 198.203Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-243.034 -245.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32-33 -295.179 -245.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 52.145Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.333.773 4.998.537Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -591.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.113.885 -19.218.738Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.370.163 15.135.523İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.370.163 15.135.523Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.641.396 -20.852.407İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-37 -12.112.684 7.591.873İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 5.471.288 -28.444.280Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -67.191 -31.781Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.051.223 -13.398.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.051.223 -13.398.797Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -544 -39Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.814 -71.237İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -85.814 -71.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.103.299 7.561.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -55.807 -22.211Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.067.554 -1.538.993YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.853.514 -448.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19-32 749.996Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -2.998.056 -644.509Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.391.329Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.200.000Alınan Faiz32 203.217 196.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.663 -8.434.825Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20-30 -43.480Ödenen Temettüler-8.483.799Ödenen Faiz33 -52.145Alınan Faiz33 91.962 IST