***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 16:11
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 49.607.401 49.607.401
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 2.193.259 12.465.207 50.897.067 50.897.067
Transferler
27 692.943 11.772.264 -12.465.207 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 4.352 4.352 4.352 20.946.661 20.951.013 20.951.013
Dönem Karı (Zararı)
20.946.661 20.946.661 20.946.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.352 4.352 4.352 4.352 4.352
Kar Payları
27 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 35.400 35.400 35.400 11.900.496 5.481.724 20.946.661 63.364.281 63.364.281
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 23.955 23.955 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
27 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 8.472 8.472 8.472 8.163.952 8.172.424 8.172.424
Dönem Karı (Zararı)
8.163.952 8.163.952 8.163.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.472 8.472 8.472 8.472 8.472
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 32.427 32.427 32.427 12.393.405 21.039.245 8.163.952 66.629.029 66.629.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.979.938 5.999.935
Dönem Karı (Zararı)
8.163.952 20.946.661
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.163.952 20.946.661
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.053.232 5.833.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 1.296.949 1.047.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.306 32.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 59.103 32.837
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 198.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-243.034 -245.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -295.179 -245.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 52.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.333.773 4.998.537
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -591.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.113.885 -19.218.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.370.163 15.135.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.370.163 15.135.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.641.396 -20.852.407
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -12.112.684 7.591.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 5.471.288 -28.444.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -67.191 -31.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.051.223 -13.398.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.051.223 -13.398.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -544 -39
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.814 -71.237
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -85.814 -71.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.103.299 7.561.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -55.807 -22.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.067.554 -1.538.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.853.514 -448.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 749.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.998.056 -644.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.391.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.200.000
Alınan Faiz
32 203.217 196.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.663 -8.434.825
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20-30 -43.480
Ödenen Temettüler
-8.483.799
Ödenen Faiz
33 -52.145
Alınan Faiz
33 91.962 IST