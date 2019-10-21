***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 30.000.000 6.570.221 -28.640 -28.640 -28.640 137.047 -8.194.209 -1.835.928 26.648.491 26.648.491Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerNot.27 3.000.000 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler508.349 -2.344.277 1.835.928 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.761 -20.761 -20.761 5.595.270 5.574.509 5.574.509Dönem Karı (Zararı)5.595.270 5.595.270 5.595.270Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.761 -20.761 -20.761 -20.761 -20.761Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -49.401 -49.401 -49.401 645.396 -10.538.486 5.595.270 35.223.000 35.223.000Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.587.216 -3.587.216 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.508 23.508 23.508 -16.976 6.532 6.532Dönem Karı (Zararı)-16.976 -16.976 -16.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.508 23.508 23.508 23.508 23.508Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -57.223 -57.223 -57.223 645.396 -5.668.392 -16.976 34.473.026 34.473.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.089.352 8.362.962Dönem Karı (Zararı)-16.976 5.595.270Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-16.976 5.595.270Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler427.777 -485.274Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 369.771 -347.534Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.558 96.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 99.162 96.834Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler70.459 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -168.063 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler71.243 -4.715Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 71.243 -4.715Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.305 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-21.305 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 6.510 -229.859Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.388.686 3.616.071Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -678.695 -1.357.543Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -4.808.854 5.281.571Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -76.234 -3.476.037Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -102.492 -51.183Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 832.750 -4.688.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 26.296 261.896Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 361.156 4.227.458Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 229.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 57.387 3.188.062Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.977.885 8.726.067Alınan Faiz-198.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -31.863 -108.753Vergi İadeleri (Ödemeleri)-79.604 -55.625YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-182.959 -10.283.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -244.136 -10.283.309Alınan FaizNot.32 61.177FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.912 4.715Alınan FaizNot.33 -105.912 4.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.378.223 -1.915.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.378.223 -1.915.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 14.749.861 15.308.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 10.371.638 13.393.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 10.376.752 14.776.869Finansal YatırımlarNot.7 700.000 0Ticari AlacaklarNot.10 9.784.637 4.975.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 9.784.637 4.975.783Diğer AlacaklarNot.11 7.624.363 7.548.129İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 1.447.555 549.510İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 6.176.808 6.998.619Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 100.016 57.077Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 41.217 84.221ARA TOPLAM28.626.985 27.442.079TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.626.985 27.442.079DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 11.120.285 11.117.050Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 278.965 407.835Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 278.965 407.835Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 59.553 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.976.057 13.042.139TOPLAM VARLIKLAR41.603.042 40.484.218KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari BorçlarNot.10 2.875.782 2.043.032İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 2.875.782 2.043.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 110.756 84.460Diğer BorçlarNot.11 3.627.532 3.266.376İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 3.627.532 3.266.376Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 294.649 329.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 91.428 64.442Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 203.221 264.575ARA TOPLAM6.908.719 5.722.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.908.719 5.722.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli KarşılıklarNot.24 178.186 142.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 178.186 142.260Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 43.111 152.579TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER221.297 294.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.130.016 6.017.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 34.473.026 34.466.494Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 -57.223 -80.731Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -57.223 -80.731Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -57.223 -80.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -5.668.392 -9.255.608Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 -16.976 3.587.216TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.473.026 34.466.494TOPLAM KAYNAKLAR41.603.042 40.484.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 57.910.073 8.922.955 21.788.685 3.412.820Satışların MaliyetiNot.28 -54.695.000 -5.085.509 -20.394.352 -2.193.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.215.073 3.837.446 1.394.333 1.219.356BRÜT KAR (ZARAR)3.215.073 3.837.446 1.394.333 1.219.356Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -3.991.479 -4.241.676 -1.369.345 -1.772.903Pazarlama GiderleriNot.29-30 -335.041 -516.746 -126.570 -231.468Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 141.369 209.789 -621.909 96.304Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -161.958 0 -28.537 16.089ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.132.036 -711.187 -752.028 -672.622Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 61.177 1.393.573 25.996 36.030FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.070.859 682.386 -726.032 -636.592Finansman GelirleriNot.33 3.342.538 10.859.386 1.141.979 8.085.745Finansman GiderleriNot.33 -2.282.145 -5.716.643 -637.884 -3.779.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.466 5.825.129 -221.937 3.669.161Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.510 -229.859 46.232 115.283Dönem Vergi (Gideri) Geliri-122.608 14.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri116.098 -229.859 32.082 115.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.976 5.595.270 -175.705 3.784.444DÖNEM KARI (ZARARI)-16.976 5.595.270 -175.705 3.784.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-16.976 5.595.270 -175.705 3.784.444Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,00050000 0,16960000 -0,00530000 0,11470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.508 -20.761 -15.189 -7.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.138 -26.617 -19.473 -9.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.630 5.856 4.284 2.061Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.630 5.856 4.284 2.061Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.508 -20.761 -15.189 -7.307TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.532 5.574.509 -190.894 3.777.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.532 5.574.509 -190.894 3.777.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794100BIST