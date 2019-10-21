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***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

21.10.2019 16:46
GÜNCEL HABERLER

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2019
Karar Sayısı
2019/09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 dönemine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo raporu tarafımızca incelenmiştir.
  
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar, Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporunun faaliyetimizin gelişimini, performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
Saygılarımızla,
  
 
  
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  
 
  Yönetim Kurulu Üyesi       Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                 
  
    Seyfullah ESEN                Gökhan AYGÜL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794099


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