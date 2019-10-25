***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.10.2019 18:10
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -463.628 18.698 -406.309 0 -406.309
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -451.708 0 -406.309 0 -406.309
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.971 0 -3.971 0 -63.252 0 -63.252 467.468 -477.418 107.615 1.274.691 15 1.274.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -979 0 -979 0 7.848 0 7.848 0 0 202.437 209.306 2 209.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 37.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.794 0 23.250 0 23.250
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 301.239 0 -4.950 0 -4.950 0 -55.404 0 -55.404 549.430 -465.559 202.437 1.694.247 17 1.694.264
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 175.026 176.300 0 176.300
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.051 0 -15.066 0 -15.066
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 295.523 27.782 -3.427 0 24.355 0 -43.921 -11.141 -55.062 581.138 -329.086 175.026 2.422.603 16 2.422.619
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.559.545 23.175.080 33.734.625 8.470.354 20.575.897 29.046.251
GARANTİ VE KEFALETLER
III-3,i 2.487.659 3.762.936 6.250.595 2.295.913 3.433.978 5.729.891
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.472.900 3.215.282 5.688.182 2.273.069 2.698.339 4.971.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
19.527 153.015 172.542 26.106 155.238 181.344
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.453.373 3.062.267 5.515.640 2.246.963 2.543.101 4.790.064
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 15.612 15.612 0 20.522 20.522
İthalat Kabul Kredileri
0 15.612 15.612 0 7.723 7.723
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 12.799 12.799
Akreditifler
III-a-2,i 14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961
Belgeli Akreditifler
14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.033.287 3.624.168 4.657.455 408.909 158.707 567.616
Cayılamaz Taahhütler
1.001.338 3.598.659 4.599.997 383.126 119.912 503.038
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
686.152 3.598.659 4.284.811 77.793 119.912 197.705
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 99.367 0 99.367 115.800 0 115.800
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
84.389 0 84.389 83.832 0 83.832
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
70.423 0 70.423 57.277 0 57.277
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
57.269 0 57.269 44.686 0 44.686
Cayılabilir Taahhütler
31.949 25.509 57.458 25.783 38.795 64.578
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
31.949 25.509 57.458 25.783 38.795 64.578
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 7.038.599 15.787.976 22.826.575 5.765.532 16.983.212 22.748.744
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
600.000 0 600.000 710.000 0 710.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.438.599 15.787.976 22.226.575 5.055.532 16.983.212 22.038.744
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
291.822 481.988 773.810 440.768 633.310 1.074.078
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
251.347 119.083 370.430 198.878 316.478 515.356
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
40.475 362.905 403.380 241.890 316.832 558.722
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.231.724 13.276.842 17.508.566 3.512.902 15.150.905 18.663.807
Swap Para Alım İşlemleri
1.412.358 6.996.595 8.408.953 1.753.601 7.228.488 8.982.089
Swap Para Satım İşlemleri
2.819.366 5.515.511 8.334.877 1.759.301 7.176.779 8.936.080
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 382.368 382.368 0 372.819 372.819
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 382.368 382.368 0 372.819 372.819
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.915.053 2.029.146 3.944.199 1.101.862 1.114.501 2.216.363
Para Alım Opsiyonları
983.004 990.450 1.973.454 626.015 491.104 1.117.119
Para Satım Opsiyonları
932.049 1.038.696 1.970.745 475.847 623.397 1.099.244
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 84.496 84.496
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
59.864.030 35.276.534 95.140.564 50.278.371 34.714.912 84.993.283
EMANET KIYMETLER
11.306.518 6.844.671 18.151.189 4.152.099 7.644.908 11.797.007
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.894.972 6.894.972 42.254 0 42.254
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.261.679 51.846 1.313.525 943.783 56.868 1.000.651
Tahsile Alınan Çekler
325.497 46.315 371.812 355.394 43.075 398.469
Tahsile Alınan Ticari Senetler
63.644 3.908 67.552 60.076 11.382 71.458
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.760.726 6.742.602 9.503.328 2.750.592 7.533.583 10.284.175
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
47.838.210 28.214.706 76.052.916 45.457.590 26.828.518 72.286.108
Menkul Kıymetler
332.561 332.561 104.697 0 104.697
Teminat Senetleri
33.814.035 18.893.037 52.707.072 31.562.622 18.145.591 49.708.213
Emtia
1.012.104 433.955 1.446.059 1.028.504 296.475 1.324.979
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.865.861 7.558.978 17.424.839 9.977.659 6.965.809 16.943.468
Diğer Rehinli Kıymetler
2.813.649 1.328.736 4.142.385 2.784.108 1.420.643 4.204.751
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
719.302 217.157 936.459 668.682 241.486 910.168
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
70.423.575 58.451.614 128.875.189 58.748.725 55.290.809 114.039.534
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
364.461 416.649
Alınan Faizler
2.040.208 1.431.422
Ödenen Faizler
-1.727.792 -1.188.459
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
114.525 61.506
Elde Edilen Diğer Kazançlar
247.800 491.898
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
150.755 150.709
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-149.275 -128.219
Ödenen Vergiler
-42.340 -41.320
Diğer
-269.420 -360.888
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.516.205 3.423.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
50.561 -50.344
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-261.374 955.002
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.090.228 -3.442.566
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
21.425 -94.411
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.916 -26
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.637.136 3.508.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.914.675 1.672.587
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-751.074 873.927
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.880.666 3.839.778
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.237 -187.345
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.200 -195.285
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.025 7.940
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.500 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.572 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
56.866 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-379.249 449.452
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
962.453 498.167
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.889.021 -235.715
İhraç Edilen Sermaye Araçları
563.655 187.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.336 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
233.022 -1.218.277
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.730.202 2.883.608
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.864.730 1.402.505
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.594.932 4.286.113
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
175.026 202.439
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.274 6.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-331 -979
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-403 -1.224
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72 245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.605 7.848
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.995 18.386
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-9.304 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.914 -10.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.300 209.308
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.030.036 3.907.854 5.937.890 1.367.818 2.524.517 3.892.335
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.832.127 3.804.241 5.636.368 1.217.268 2.430.263 3.647.531
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 253.861 2.278.946 2.532.807 343.586 1.868.465 2.212.051
Bankalar
I-ç 153.372 1.525.295 1.678.667 243.536 561.798 805.334
Para Piyasalarından Alacaklar
1.425.284 0 1.425.284 630.439 0 630.439
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-390 0 -390 -293 0 -293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.101 5.614 12.715 1.835 40.213 42.048
Devlet Borçlanma Senetleri
2.452 5.614 8.066 1.835 1.437 3.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.649 0 4.649 0 38.776 38.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 40.701 0 40.701 8.144 0 8.144
Devlet Borçlanma Senetleri
29.761 0 29.761 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.420 0 8.420 5.658 0 5.658
Diğer Finansal Varlıklar
2.520 0 2.520 2.486 0 2.486
Türev Finansal Varlıklar
I-c 150.107 97.999 248.106 140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
150.107 97.999 248.106 140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.764.729 13.266.648 22.031.377 8.122.868 12.528.501 20.651.369
Krediler
I-f 8.948.425 9.099.424 18.047.849 8.330.163 7.956.609 16.286.772
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 392.965 1.206.323 1.599.288 470.481 1.499.155 1.969.636
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 277.855 3.269.662 3.547.517 318.144 3.108.916 3.427.060
Devlet Borçlanma Senetleri
277.855 2.827.310 3.105.165 318.144 2.669.155 2.987.299
Diğer Finansal Varlıklar
0 442.352 442.352 0 439.761 439.761
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-854.516 -308.761 -1.163.277 -995.920 -36.179 -1.032.099
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
243.055 0 243.055 186.675 0 186.675
Satış Amaçlı
I-o 243.055 0 243.055 186.675 0 186.675
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 321.437 0 321.437 283.361 0 283.361
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 105.174 0 105.174 101.510 0 101.510
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
55.527 0 55.527 51.863 0 51.863
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
13.185 0 13.185 11.767 0 11.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 161.231 0 161.231 167.287 0 167.287
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 298.237 261.132 559.369 247.942 312.198 560.140
VARLIKLAR TOPLAMI
11.937.084 17.435.634 29.372.718 10.489.228 15.365.216 25.854.444
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 6.548.428 9.155.526 15.703.954 6.924.899 6.691.852 13.616.751
ALINAN KREDİLER
II-c 331.745 6.441.333 6.773.078 64.421 4.806.106 4.870.527
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
902 451.802 452.704 3.302 684.226 687.528
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
952.294 0 952.294 558.349 1.338.284 1.896.633
Bonolar
952.294 0 952.294 558.349 1.338.284 1.896.633
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
121.573 60.986 182.559 105.151 72.992 178.143
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 105.752 60.986 166.738 101.128 72.992 174.120
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 15.821 0 15.821 4.023 0 4.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 28.477 6.962 35.439 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 121.041 4.724 125.765 103.974 30 104.004
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.923 0 11.923 11.872 0 11.872
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
109.118 4.724 113.842 92.102 30 92.132
CARİ VERGİ BORCU
II-g 52.605 0 52.605 38.869 0 38.869
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.034.785 2.034.785 0 1.863.654 1.863.654
Krediler
0 289.325 289.325 0 265.173 265.173
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.745.460 1.745.460 0 1.598.481 1.598.481
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
429.875 207.041 636.916 401.427 499.178 900.605
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.422.619 0 2.422.619 1.697.730 0 1.697.730
Ödenmiş Sermaye
1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
295.577 0 295.577 289.592 0 289.592
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
295.523 0 295.523 289.538 0 289.538
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.355 0 24.355 24.686 0 24.686
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55.062 0 -55.062 -56.667 0 -56.667
Kar Yedekleri
581.138 0 581.138 549.430 0 549.430
Yasal Yedekler
46.650 0 46.650 34.143 0 34.143
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
534.488 0 534.488 515.287 0 515.287
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-154.060 0 -154.060 -276.327 0 -276.327
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-329.086 0 -329.086 -481.224 0 -481.224
Dönem Net Kâr veya Zararı
175.026 0 175.026 204.897 0 204.897
Azınlık Payları
II-i 16 0 16 16 0 16
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.009.559 18.363.159 29.372.718 9.898.122 15.956.322 25.854.444
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.262.661 1.697.428 777.973 713.862
Kredilerden Alınan Faizler
1.696.481 1.305.273 563.279 519.468
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
45.739 28.943 12.299 14.096
Bankalardan Alınan Faizler
55.307 48.702 21.751 24.150
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
179.277 39.465 86.252 27.559
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
152.539 143.592 52.472 74.596
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.167 1.970 979 1.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.495 79.299 325 29.926
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
145.877 62.323 51.168 43.170
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
122.663 129.071 39.431 52.640
Diğer Faiz Gelirleri
10.655 2.382 2.489 1.353
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.729.721 -1.226.006 -593.152 -564.205
Mevduata Verilen Faizler
-1.197.344 -844.245 -402.763 -397.483
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-318.164 -261.327 -120.914 -117.608
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-18.384 -24.634 -5.378 -11.575
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-183.800 -91.125 -62.426 -35.503
Kiralama Faiz Giderleri
-5.368 -1.637
Diğer Faiz Giderleri
-6.661 -4.675 -34 -2.036
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
532.940 471.422 184.821 149.657
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
70.651 38.320 22.729 12.990
Alınan Ücret ve Komisyonlar
114.525 61.506 38.793 23.912
Gayri Nakdi Kredilerden
IV-i 52.183 32.633 15.595 12.085
Diğer
62.342 28.873 23.198 11.827
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-43.874 -23.186 -16.064 -10.922
Gayri Nakdi Kredilere
IV-i -590 -647 -199 -186
Diğer
-43.284 -22.539 -15.865 -10.736
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 2.804 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 176.289 191.850 35.391 143.573
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.953 -5.377 -67 -4.729
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
232.341 402.606 154.164 78.210
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-60.005 -205.379 -118.706 70.092
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 15.263 18.968 4.909 6.447
FAALİYET BRÜT KÂRI
797.947 720.560 247.850 312.667
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -251.192 -137.165 -69.322 -60.806
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -30.341 -73.256 -3.296 -63.702
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -156.974 -144.363 -51.305 -47.645
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -140.005 -119.950 -45.381 -40.180
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
219.435 245.826 78.546 100.334
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 219.435 245.826 78.546 100.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -44.409 -43.387 -14.746 -34.496
Cari Vergi Karşılığı
-30.382 0 -11.104 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-14.027 -43.387 -3.642 -34.496
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 175.026 202.439 63.800 65.838
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
175.026 202.439 63.800 65.838
Grubun Karı (Zararı)
IV-ı 175.026 202.437 63.800 65.837
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-i 0 2 0 1
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794876
BIST