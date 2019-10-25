***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -463.628 18.698 -406.309 0 -406.309Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -451.708 0 -406.309 0 -406.309Yeni Bakiye980.000 54 0 264.195 0 -3.971 0 -3.971 0 -63.252 0 -63.252 467.468 -477.418 107.615 1.274.691 15 1.274.706Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -979 0 -979 0 7.848 0 7.848 0 0 202.437 209.306 2 209.308Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 37.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.794 0 23.250 0 23.250Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.167.000 54 0 301.239 0 -4.950 0 -4.950 0 -55.404 0 -55.404 549.430 -465.559 202.437 1.694.247 17 1.694.264Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 175.026 176.300 0 176.300Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 5.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.051 0 -15.066 0 -15.066Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 295.523 27.782 -3.427 0 24.355 0 -43.921 -11.141 -55.062 581.138 -329.086 175.026 2.422.603 16 2.422.619Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.559.545 23.175.080 33.734.625 8.470.354 20.575.897 29.046.251GARANTİ VE KEFALETLERIII-3,i 2.487.659 3.762.936 6.250.595 2.295.913 3.433.978 5.729.891Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.472.900 3.215.282 5.688.182 2.273.069 2.698.339 4.971.408Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler19.527 153.015 172.542 26.106 155.238 181.344Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.453.373 3.062.267 5.515.640 2.246.963 2.543.101 4.790.064Banka KredileriIII-a-2,i 0 15.612 15.612 0 20.522 20.522İthalat Kabul Kredileri0 15.612 15.612 0 7.723 7.723Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 12.799 12.799AkreditiflerIII-a-2,i 14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961Belgeli Akreditifler14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer GarantilerimizdenIII-a-2,i 0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.033.287 3.624.168 4.657.455 408.909 158.707 567.616Cayılamaz Taahhütler1.001.338 3.598.659 4.599.997 383.126 119.912 503.038Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri686.152 3.598.659 4.284.811 77.793 119.912 197.705Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 99.367 0 99.367 115.800 0 115.800Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri84.389 0 84.389 83.832 0 83.832İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri70.423 0 70.423 57.277 0 57.277Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler57.269 0 57.269 44.686 0 44.686Cayılabilir Taahhütler31.949 25.509 57.458 25.783 38.795 64.578Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler31.949 25.509 57.458 25.783 38.795 64.578TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 7.038.599 15.787.976 22.826.575 5.765.532 16.983.212 22.748.744Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar600.000 0 600.000 710.000 0 710.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 110.000 0 110.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.438.599 15.787.976 22.226.575 5.055.532 16.983.212 22.038.744Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri291.822 481.988 773.810 440.768 633.310 1.074.078Vadeli Döviz Alım İşlemleri251.347 119.083 370.430 198.878 316.478 515.356Vadeli Döviz Satım İşlemleri40.475 362.905 403.380 241.890 316.832 558.722Para ve Faiz Swap İşlemleri4.231.724 13.276.842 17.508.566 3.512.902 15.150.905 18.663.807Swap Para Alım İşlemleri1.412.358 6.996.595 8.408.953 1.753.601 7.228.488 8.982.089Swap Para Satım İşlemleri2.819.366 5.515.511 8.334.877 1.759.301 7.176.779 8.936.080Swap Faiz Alım İşlemleri0 382.368 382.368 0 372.819 372.819Swap Faiz Satım İşlemleri0 382.368 382.368 0 372.819 372.819Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.915.053 2.029.146 3.944.199 1.101.862 1.114.501 2.216.363Para Alım Opsiyonları983.004 990.450 1.973.454 626.015 491.104 1.117.119Para Satım Opsiyonları932.049 1.038.696 1.970.745 475.847 623.397 1.099.244Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 84.496 84.496EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER59.864.030 35.276.534 95.140.564 50.278.371 34.714.912 84.993.283EMANET KIYMETLER11.306.518 6.844.671 18.151.189 4.152.099 7.644.908 11.797.007Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları6.894.972 6.894.972 42.254 0 42.254Emanete Alınan Menkul Değerler1.261.679 51.846 1.313.525 943.783 56.868 1.000.651Tahsile Alınan Çekler325.497 46.315 371.812 355.394 43.075 398.469Tahsile Alınan Ticari Senetler63.644 3.908 67.552 60.076 11.382 71.458Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.760.726 6.742.602 9.503.328 2.750.592 7.533.583 10.284.175Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER47.838.210 28.214.706 76.052.916 45.457.590 26.828.518 72.286.108Menkul Kıymetler332.561 332.561 104.697 0 104.697Teminat Senetleri33.814.035 18.893.037 52.707.072 31.562.622 18.145.591 49.708.213Emtia1.012.104 433.955 1.446.059 1.028.504 296.475 1.324.979Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul9.865.861 7.558.978 17.424.839 9.977.659 6.965.809 16.943.468Diğer Rehinli Kıymetler2.813.649 1.328.736 4.142.385 2.784.108 1.420.643 4.204.751Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER719.302 217.157 936.459 668.682 241.486 910.168BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI70.423.575 58.451.614 128.875.189 58.748.725 55.290.809 114.039.534Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı364.461 416.649Alınan Faizler2.040.208 1.431.422Ödenen Faizler-1.727.792 -1.188.459Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar114.525 61.506Elde Edilen Diğer Kazançlar247.800 491.898Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar150.755 150.709Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-149.275 -128.219Ödenen Vergiler-42.340 -41.320Diğer-269.420 -360.888Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.516.205 3.423.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış50.561 -50.344Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-261.374 955.002Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.090.228 -3.442.566Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış21.425 -94.411Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-4.916 -26Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.637.136 3.508.960Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.914.675 1.672.587Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-751.074 873.927Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.880.666 3.839.778YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.237 -187.345İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-35.200 -195.285Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.025 7.940Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-80.500 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar50.572 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar56.866 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-379.249 449.452Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit962.453 498.167Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.889.021 -235.715İhraç Edilen Sermaye Araçları563.655 187.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-16.336 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi233.022 -1.218.277Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.730.202 2.883.608Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.864.730 1.402.505Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.594.932 4.286.113Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)175.026 202.439DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.274 6.869Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-331 -979Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-403 -1.224Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler72 245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.605 7.848Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.995 18.386Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-9.304 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.914 -10.538TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)176.300 209.308Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.030.036 3.907.854 5.937.890 1.367.818 2.524.517 3.892.335Nakit ve Nakit Benzerleri1.832.127 3.804.241 5.636.368 1.217.268 2.430.263 3.647.531Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 253.861 2.278.946 2.532.807 343.586 1.868.465 2.212.051BankalarI-ç 153.372 1.525.295 1.678.667 243.536 561.798 805.334Para Piyasalarından Alacaklar1.425.284 0 1.425.284 630.439 0 630.439Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-390 0 -390 -293 0 -293Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.101 5.614 12.715 1.835 40.213 42.048Devlet Borçlanma Senetleri2.452 5.614 8.066 1.835 1.437 3.272Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar4.649 0 4.649 0 38.776 38.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 40.701 0 40.701 8.144 0 8.144Devlet Borçlanma Senetleri29.761 0 29.761 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.420 0 8.420 5.658 0 5.658Diğer Finansal Varlıklar2.520 0 2.520 2.486 0 2.486Türev Finansal VarlıklarI-c 150.107 97.999 248.106 140.571 54.041 194.612Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı150.107 97.999 248.106 140.571 54.041 194.612Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.764.729 13.266.648 22.031.377 8.122.868 12.528.501 20.651.369KredilerI-f 8.948.425 9.099.424 18.047.849 8.330.163 7.956.609 16.286.772Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 392.965 1.206.323 1.599.288 470.481 1.499.155 1.969.636Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 277.855 3.269.662 3.547.517 318.144 3.108.916 3.427.060Devlet Borçlanma Senetleri277.855 2.827.310 3.105.165 318.144 2.669.155 2.987.299Diğer Finansal Varlıklar0 442.352 442.352 0 439.761 439.761Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-854.516 -308.761 -1.163.277 -995.920 -36.179 -1.032.099SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)243.055 0 243.055 186.675 0 186.675Satış AmaçlıI-o 243.055 0 243.055 186.675 0 186.675Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 321.437 0 321.437 283.361 0 283.361MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 105.174 0 105.174 101.510 0 101.510Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer55.527 0 55.527 51.863 0 51.863YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI13.185 0 13.185 11.767 0 11.767ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 161.231 0 161.231 167.287 0 167.287DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 298.237 261.132 559.369 247.942 312.198 560.140VARLIKLAR TOPLAMI11.937.084 17.435.634 29.372.718 10.489.228 15.365.216 25.854.444YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 6.548.428 9.155.526 15.703.954 6.924.899 6.691.852 13.616.751ALINAN KREDİLERII-c 331.745 6.441.333 6.773.078 64.421 4.806.106 4.870.527PARA PİYASALARINA BORÇLAR902 451.802 452.704 3.302 684.226 687.528İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)952.294 0 952.294 558.349 1.338.284 1.896.633Bonolar952.294 0 952.294 558.349 1.338.284 1.896.633Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER121.573 60.986 182.559 105.151 72.992 178.143Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 105.752 60.986 166.738 101.128 72.992 174.120Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 15.821 0 15.821 4.023 0 4.023FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 28.477 6.962 35.439 0 0 0KARŞILIKLARII-f 121.041 4.724 125.765 103.974 30 104.004Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı11.923 0 11.923 11.872 0 11.872Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar109.118 4.724 113.842 92.102 30 92.132CARİ VERGİ BORCUII-g 52.605 0 52.605 38.869 0 38.869ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.034.785 2.034.785 0 1.863.654 1.863.654Krediler0 289.325 289.325 0 265.173 265.173Diğer Borçlanma Araçları0 1.745.460 1.745.460 0 1.598.481 1.598.481DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER429.875 207.041 636.916 401.427 499.178 900.605ÖZKAYNAKLARII-ı 2.422.619 0 2.422.619 1.697.730 0 1.697.730Ödenmiş Sermaye1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000Sermaye Yedekleri295.577 0 295.577 289.592 0 289.592Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri295.523 0 295.523 289.538 0 289.538Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24.355 0 24.355 24.686 0 24.686Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-55.062 0 -55.062 -56.667 0 -56.667Kar Yedekleri581.138 0 581.138 549.430 0 549.430Yasal Yedekler46.650 0 46.650 34.143 0 34.143Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler534.488 0 534.488 515.287 0 515.287Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-154.060 0 -154.060 -276.327 0 -276.327Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-329.086 0 -329.086 -481.224 0 -481.224Dönem Net Kâr veya Zararı175.026 0 175.026 204.897 0 204.897Azınlık PaylarıII-i 16 0 16 16 0 16YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.009.559 18.363.159 29.372.718 9.898.122 15.956.322 25.854.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.262.661 1.697.428 777.973 713.862Kredilerden Alınan Faizler1.696.481 1.305.273 563.279 519.468Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler45.739 28.943 12.299 14.096Bankalardan Alınan Faizler55.307 48.702 21.751 24.150Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler179.277 39.465 86.252 27.559Menkul Değerlerden Alınan Faizler152.539 143.592 52.472 74.596Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.167 1.970 979 1.500Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.495 79.299 325 29.926İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler145.877 62.323 51.168 43.170Finansal Kiralama Faiz Gelirleri122.663 129.071 39.431 52.640Diğer Faiz Gelirleri10.655 2.382 2.489 1.353FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.729.721 -1.226.006 -593.152 -564.205Mevduata Verilen Faizler-1.197.344 -844.245 -402.763 -397.483Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-318.164 -261.327 -120.914 -117.608Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-18.384 -24.634 -5.378 -11.575İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-183.800 -91.125 -62.426 -35.503Kiralama Faiz Giderleri-5.368 -1.637Diğer Faiz Giderleri-6.661 -4.675 -34 -2.036NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ532.940 471.422 184.821 149.657NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ70.651 38.320 22.729 12.990Alınan Ücret ve Komisyonlar114.525 61.506 38.793 23.912Gayri Nakdi KredilerdenIV-i 52.183 32.633 15.595 12.085Diğer62.342 28.873 23.198 11.827Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-43.874 -23.186 -16.064 -10.922Gayri Nakdi KredilereIV-i -590 -647 -199 -186Diğer-43.284 -22.539 -15.865 -10.736TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 2.804 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 176.289 191.850 35.391 143.573Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.953 -5.377 -67 -4.729Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)232.341 402.606 154.164 78.210Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-60.005 -205.379 -118.706 70.092DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 15.263 18.968 4.909 6.447FAALİYET BRÜT KÂRI797.947 720.560 247.850 312.667BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -251.192 -137.165 -69.322 -60.806DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -30.341 -73.256 -3.296 -63.702PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -156.974 -144.363 -51.305 -47.645DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -140.005 -119.950 -45.381 -40.180NET FAALİYET KARI (ZARARI)219.435 245.826 78.546 100.334BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 219.435 245.826 78.546 100.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -44.409 -43.387 -14.746 -34.496Cari Vergi Karşılığı-30.382 0 -11.104 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-14.027 -43.387 -3.642 -34.496Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 175.026 202.439 63.800 65.838DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI175.026 202.439 63.800 65.838Grubun Karı (Zararı)IV-ı 175.026 202.437 63.800 65.837Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-i 0 2 0 1Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794876BIST