***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.10.2019 18:11
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 0 0 1.618.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -452.449 18.698 0 0 -395.130
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -440.529 0 0 0 -395.130
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.849 0 -3.849 0 -63.726 0 -63.726 405.089 -443.266 84.661 0 0 1.223.158
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -949 0 -949 0 7.787 0 7.787 0 0 185.963 0 0 192.801
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 36.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.353 0 0 0 23.249
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 300.797 0 -4.798 0 -4.798 0 -55.939 0 -55.939 463.462 -430.331 185.963 0 0 1.626.208
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 0 0 1.632.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 0 0 1.632.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -285 0 -285 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 165.179 0 0 166.499
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.051 0 0 0 -15.066
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 295.080 24.131 -3.223 0 20.908 0 -44.451 -11.141 -55.592 474.970 -283.620 165.179 0 0 2.347.634
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.631.791 23.288.338 33.920.129 8.430.104 20.279.107 28.709.211
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3 2.488.666 3.763.491 6.252.157 2.296.588 3.434.522 5.731.110
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.473.907 3.215.837 5.689.744 2.273.744 2.698.883 4.972.627
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
19.527 153.015 172.542 26.106 155.238 181.344
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.454.380 3.062.822 5.517.202 2.247.638 2.543.645 4.791.283
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 15.612 15.612 0 20.522 20.522
İthalat Kabul Kredileri
0 15.612 15.612 0 7.723 7.723
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 12.799 12.799
Akreditifler
III-a-2,i 14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961
Belgeli Akreditifler
14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.001.338 3.598.659 4.599.997 383.126 119.912 503.038
Cayılamaz Taahhütler
1.001.338 3.598.659 4.599.997 383.126 119.912 503.038
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
686.152 3.598.659 4.284.811 77.793 119.912 197.705
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 99.367 0 99.367 115.800 0 115.800
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
84.389 0 84.389 83.832 0 83.832
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
70.423 0 70.423 57.277 0 57.277
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
57.269 0 57.269 44.686 0 44.686
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 7.141.787 15.926.188 23.067.975 5.750.390 16.724.673 22.475.063
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
600.000 0 600.000 710.000 0 710.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.541.787 15.926.188 22.467.975 5.040.390 16.724.673 21.765.063
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
294.583 485.997 780.580 440.768 633.310 1.074.078
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
251.348 122.277 373.625 198.878 316.478 515.356
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
43.235 363.720 406.955 241.890 316.832 558.722
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.332.151 13.411.045 17.743.196 3.497.760 14.892.366 18.390.126
Swap Para Alım İşlemleri
1.412.358 7.106.643 8.519.001 1.746.031 7.093.310 8.839.341
Swap Para Satım İşlemleri
2.919.793 5.539.666 8.459.459 1.751.729 7.053.418 8.805.147
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 382.368 382.368 0 372.819 372.819
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 382.368 382.368 0 372.819 372.819
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.915.053 2.029.146 3.944.199 1.101.862 1.114.501 2.216.363
Para Alım Opsiyonları
983.004 990.450 1.973.454 626.015 491.104 1.117.119
Para Satım Opsiyonları
932.049 1.038.696 1.970.745 475.847 623.397 1.099.244
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 84.496 84.496
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
54.950.385 24.520.818 79.471.203 45.636.508 23.179.225 68.815.733
EMANET KIYMETLER
7.838.411 248.453 8.086.864 903.812 207.822 1.111.634
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.308.294 0 6.308.294 30.309 0 30.309
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.092.786 51.846 1.144.632 330.090 56.868 386.958
Tahsile Alınan Çekler
325.068 44.738 369.806 355.003 41.104 396.107
Tahsile Alınan Ticari Senetler
63.341 3.729 67.070 59.773 11.211 70.984
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.922 148.140 197.062 128.637 98.639 227.276
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
46.392.672 24.055.208 70.447.880 44.064.014 22.729.917 66.793.931
Menkul Kıymetler
332.561 0 332.561 104.697 0 104.697
Teminat Senetleri
32.368.497 14.733.539 47.102.036 30.169.046 14.046.990 44.216.036
Emtia
1.012.104 433.955 1.446.059 1.028.504 296.475 1.324.979
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.865.861 7.558.978 17.424.839 9.977.659 6.965.809 16.943.468
Diğer Rehinli Kıymetler
2.813.649 1.328.736 4.142.385 2.784.108 1.420.643 4.204.751
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
719.302 217.157 936.459 668.682 241.486 910.168
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
65.582.176 47.809.156 113.391.332 54.066.612 43.458.332 97.524.944
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
324.633 147.253
Alınan Faizler
1.928.067 1.317.811
Ödenen Faizler
-1.646.959 -1.097.528
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.437 59.729
Elde Edilen Diğer Kazançlar
236.758 487.343
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
112.867 141.571
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-145.250 -124.194
Ödenen Vergiler
-38.915 -33.617
Diğer
-234.372 -603.862
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.353.331 3.644.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
34.046 -39.373
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-261.335 948.945
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.424.949 -2.817.563
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
42.032 -88.442
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.917 -26
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.500.363 3.593.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.216.137 1.285.221
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-748.046 762.448
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.677.964 3.791.997
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.260 -226.298
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-34.142 -180.467
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.944 7.169
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.500 -3.000
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.572 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
56.866 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-179.787 490.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
962.453 303.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.689.559 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
563.655 187.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.336 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
232.073 -1.217.981
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.726.990 2.838.379
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.846.788 1.401.562
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.573.778 4.239.941
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.179 185.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.320 6.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-285 -949
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356 -1.186
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71 237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.605 7.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.995 18.311
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-9.304 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.914 -10.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.499 192.801
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.006.302 3.914.749 5.921.051 1.337.892 2.524.517 3.862.409
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.814.613 3.800.604 5.615.217 1.199.355 2.430.263 3.629.618
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 253.861 2.278.946 2.532.807 343.586 1.868.465 2.212.051
Bankalar
I-ç 150.512 1.521.658 1.672.170 225.621 561.798 787.419
Para Piyasalarından Alacaklar
1.410.628 0 1.410.628 630.439 0 630.439
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-388 0 -388 -291 0 -291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 2.452 5.614 8.066 1.835 40.213 42.048
Devlet Borçlanma Senetleri
2.452 5.614 8.066 1.835 1.437 3.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 38.776 38.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 39.941 0 39.941 7.384 0 7.384
Devlet Borçlanma Senetleri
29.761 0 29.761 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.660 0 7.660 4.898 0 4.898
Diğer Finansal Varlıklar
2.520 0 2.520 2.486 0 2.486
Türev Finansal Varlıklar
149.296 108.531 257.827 129.318 54.041 183.359
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 149.296 108.531 257.827 129.318 54.041 183.359
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.422.008 12.343.799 20.765.807 7.693.871 11.320.356 19.014.227
Krediler
I-f 8.948.426 9.328.222 18.276.648 8.330.163 8.211.440 16.541.603
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 277.855 3.269.662 3.547.517 318.144 3.108.916 3.427.060
Devlet Borçlanma Senetleri
277.855 2.827.310 3.105.165 318.144 2.669.155 2.987.299
Diğer Finansal Varlıklar
0 442.352 442.352 0 439.761 439.761
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-804.273 -254.085 -1.058.358 -954.436 0 -954.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 243.055 0 243.055 186.675 0 186.675
Satış Amaçlı
243.055 0 243.055 186.675 0 186.675
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 300.103 0 300.103 261.967 0 261.967
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 52.120 0 52.120 48.476 0 48.476
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
52.120 0 52.120 48.476 0 48.476
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
13.185 0 13.185 11.767 0 11.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 144.139 0 144.139 147.806 0 147.806
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 259.531 257.685 517.216 233.092 305.938 539.030
VARLIKLAR TOPLAMI
11.666.023 16.516.233 28.182.256 10.147.126 14.150.811 24.297.937
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 6.549.947 9.216.822 15.766.769 6.925.398 6.890.942 13.816.340
ALINAN KREDİLER
II-c 58.158 5.566.429 5.624.587 23.994 3.402.942 3.426.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
902 451.802 452.704 0 684.226 684.226
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
962.455 0 962.455 351.275 1.338.284 1.689.559
Bonolar
962.455 0 962.455 351.275 1.338.284 1.689.559
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
130.315 71.518 201.833 105.151 72.992 178.143
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 114.494 71.518 186.012 101.128 72.992 174.120
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 15.821 0 15.821 4.023 0 4.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 28.477 6.962 35.439 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 115.561 4.724 120.285 100.007 30 100.037
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
10.648 0 10.648 10.447 0 10.447
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
104.913 4.724 109.637 89.560 30 89.590
CARİ VERGİ BORCU
II-g 48.899 0 48.899 35.911 0 35.911
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.034.785 2.034.785 0 1.863.654 1.863.654
Krediler
0 289.325 289.325 0 265.173 265.173
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.745.460 1.745.460 0 1.598.481 1.598.481
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 392.543 194.323 586.866 389.286 481.299 870.585
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.347.634 0 2.347.634 1.632.546 0 1.632.546
Ödenmiş Sermaye
1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
295.134 0 295.134 289.149 0 289.149
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
295.080 0 295.080 289.095 0 289.095
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.908 0 20.908 21.193 0 21.193
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55.592 0 -55.592 -57.197 0 -57.197
Kar Yedekleri
474.970 0 474.970 463.462 0 463.462
Yasal Yedekler
40.682 0 40.682 29.173 0 29.173
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.288 0 434.288 434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-118.441 0 -118.441 -251.061 0 -251.061
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-283.620 0 -283.620 -445.995 0 -445.995
Dönem Net Kâr veya Zararı
165.179 0 165.179 194.934 0 194.934
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.634.891 17.547.365 28.182.256 9.563.568 14.734.369 24.297.937
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.154.477 1.572.769 741.749 664.189
Kredilerden Alınan Faizler
1.718.025 1.317.660 567.925 524.084
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
45.739 28.943 12.299 14.096
Bankalardan Alınan Faizler
52.598 40.918 21.542 22.668
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
175.922 39.465 85.531 27.559
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
151.680 143.515 52.007 74.519
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.308 1.846 514 1.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.495 79.346 325 29.973
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
145.877 62.323 51.168 43.170
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
10.513 2.268 2.445 1.263
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.660.299 -1.142.470 -571.408 -527.754
Mevduata Verilen Faizler
-1.199.792 -845.597 -403.418 -398.522
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-269.275 -211.849 -103.906 -92.261
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-18.289 -20.000 -5.363 -10.299
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-160.914 -60.349 -57.050 -24.636
Kiralama Faiz Giderleri
-5.368 0 -1.637 0
Diğer Faiz Giderleri
-6.661 -4.675 -34 -2.036
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
494.178 430.299 170.341 136.435
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
67.897 37.563 21.347 13.202
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.437 59.729 37.960 23.384
Gayri Nakdi Kredilerden
52.198 32.674 15.602 12.095
Diğer
IV-i 60.239 27.055 22.358 11.289
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-44.540 -22.166 -16.613 -10.182
Gayri Nakdi Kredilere
-360 -436 -122 -112
Diğer
IV-i -44.180 -21.730 -16.491 -10.070
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 2.769 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 161.590 174.732 30.657 133.355
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.549 -5.651 -442 -5.003
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
220.755 396.721 142.397 73.664
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-62.714 -216.338 -111.298 64.694
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 15.131 18.051 5.287 5.916
FAALİYET BRÜT KÂRI
741.565 660.645 227.632 288.908
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -223.961 -110.193 -58.201 -44.239
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -30.341 -73.256 -3.296 -63.702
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -145.948 -134.200 -48.570 -44.489
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -134.422 -115.135 -43.520 -38.338
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
206.893 227.861 74.045 98.140
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 206.893 227.861 74.045 98.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -41.714 -41.898 -13.619 -35.414
Cari Vergi Karşılığı
-30.077 0 -11.184 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11.637 -41.898 -2.435 -35.414
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 165.179 185.963 60.426 62.726
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 165.179 185.963 60.426 62.726
Grubun Karı (Zararı)
165.179 185.963 60.426 62.726
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794881
BIST