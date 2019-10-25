***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 0 0 1.618.288TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -452.449 18.698 0 0 -395.130Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -440.529 0 0 0 -395.130Yeni Bakiye980.000 54 0 264.195 0 -3.849 0 -3.849 0 -63.726 0 -63.726 405.089 -443.266 84.661 0 0 1.223.158Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -949 0 -949 0 7.787 0 7.787 0 0 185.963 0 0 192.801Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 36.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.353 0 0 0 23.249Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.167.000 54 0 300.797 0 -4.798 0 -4.798 0 -55.939 0 -55.939 463.462 -430.331 185.963 0 0 1.626.208Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 0 0 1.632.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 0 0 1.632.546Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -285 0 -285 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 165.179 0 0 166.499Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 5.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.051 0 0 0 -15.066Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 295.080 24.131 -3.223 0 20.908 0 -44.451 -11.141 -55.592 474.970 -283.620 165.179 0 0 2.347.634Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.631.791 23.288.338 33.920.129 8.430.104 20.279.107 28.709.211GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3 2.488.666 3.763.491 6.252.157 2.296.588 3.434.522 5.731.110Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.473.907 3.215.837 5.689.744 2.273.744 2.698.883 4.972.627Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler19.527 153.015 172.542 26.106 155.238 181.344Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.454.380 3.062.822 5.517.202 2.247.638 2.543.645 4.791.283Banka KredileriIII-a-2,i 0 15.612 15.612 0 20.522 20.522İthalat Kabul Kredileri0 15.612 15.612 0 7.723 7.723Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 12.799 12.799AkreditiflerIII-a-2,i 14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961Belgeli Akreditifler14.759 532.042 546.801 22.844 715.117 737.961Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer GarantilerimizdenIII-a-2,i 0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.001.338 3.598.659 4.599.997 383.126 119.912 503.038Cayılamaz Taahhütler1.001.338 3.598.659 4.599.997 383.126 119.912 503.038Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri686.152 3.598.659 4.284.811 77.793 119.912 197.705Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 99.367 0 99.367 115.800 0 115.800Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri84.389 0 84.389 83.832 0 83.832İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri70.423 0 70.423 57.277 0 57.277Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler57.269 0 57.269 44.686 0 44.686Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 7.141.787 15.926.188 23.067.975 5.750.390 16.724.673 22.475.063Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar600.000 0 600.000 710.000 0 710.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 110.000 0 110.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.541.787 15.926.188 22.467.975 5.040.390 16.724.673 21.765.063Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri294.583 485.997 780.580 440.768 633.310 1.074.078Vadeli Döviz Alım İşlemleri251.348 122.277 373.625 198.878 316.478 515.356Vadeli Döviz Satım İşlemleri43.235 363.720 406.955 241.890 316.832 558.722Para ve Faiz Swap İşlemleri4.332.151 13.411.045 17.743.196 3.497.760 14.892.366 18.390.126Swap Para Alım İşlemleri1.412.358 7.106.643 8.519.001 1.746.031 7.093.310 8.839.341Swap Para Satım İşlemleri2.919.793 5.539.666 8.459.459 1.751.729 7.053.418 8.805.147Swap Faiz Alım İşlemleri0 382.368 382.368 0 372.819 372.819Swap Faiz Satım İşlemleri0 382.368 382.368 0 372.819 372.819Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.915.053 2.029.146 3.944.199 1.101.862 1.114.501 2.216.363Para Alım Opsiyonları983.004 990.450 1.973.454 626.015 491.104 1.117.119Para Satım Opsiyonları932.049 1.038.696 1.970.745 475.847 623.397 1.099.244Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 84.496 84.496EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER54.950.385 24.520.818 79.471.203 45.636.508 23.179.225 68.815.733EMANET KIYMETLER7.838.411 248.453 8.086.864 903.812 207.822 1.111.634Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları6.308.294 0 6.308.294 30.309 0 30.309Emanete Alınan Menkul Değerler1.092.786 51.846 1.144.632 330.090 56.868 386.958Tahsile Alınan Çekler325.068 44.738 369.806 355.003 41.104 396.107Tahsile Alınan Ticari Senetler63.341 3.729 67.070 59.773 11.211 70.984Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler48.922 148.140 197.062 128.637 98.639 227.276Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER46.392.672 24.055.208 70.447.880 44.064.014 22.729.917 66.793.931Menkul Kıymetler332.561 0 332.561 104.697 0 104.697Teminat Senetleri32.368.497 14.733.539 47.102.036 30.169.046 14.046.990 44.216.036Emtia1.012.104 433.955 1.446.059 1.028.504 296.475 1.324.979Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul9.865.861 7.558.978 17.424.839 9.977.659 6.965.809 16.943.468Diğer Rehinli Kıymetler2.813.649 1.328.736 4.142.385 2.784.108 1.420.643 4.204.751Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER719.302 217.157 936.459 668.682 241.486 910.168BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI65.582.176 47.809.156 113.391.332 54.066.612 43.458.332 97.524.944Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı324.633 147.253Alınan Faizler1.928.067 1.317.811Ödenen Faizler-1.646.959 -1.097.528Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar112.437 59.729Elde Edilen Diğer Kazançlar236.758 487.343Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar112.867 141.571Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-145.250 -124.194Ödenen Vergiler-38.915 -33.617Diğer-234.372 -603.862Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.353.331 3.644.744Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış34.046 -39.373Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-261.335 948.945Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.424.949 -2.817.563Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış42.032 -88.442Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-4.917 -26Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.500.363 3.593.534Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.216.137 1.285.221Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-748.046 762.448Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.677.964 3.791.997YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.260 -226.298İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -50.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-34.142 -180.467Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.944 7.169Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-80.500 -3.000Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar50.572 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar56.866 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-179.787 490.661Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit962.453 303.661Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.689.559 0İhraç Edilen Sermaye Araçları563.655 187.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-16.336 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi232.073 -1.217.981Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.726.990 2.838.379Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.846.788 1.401.562Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.573.778 4.239.941Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)165.179 185.963DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.320 6.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-285 -949Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-356 -1.186Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler71 237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.605 7.787Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.995 18.311Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-9.304 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.914 -10.524TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)166.499 192.801Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.006.302 3.914.749 5.921.051 1.337.892 2.524.517 3.862.409Nakit ve Nakit Benzerleri1.814.613 3.800.604 5.615.217 1.199.355 2.430.263 3.629.618Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 253.861 2.278.946 2.532.807 343.586 1.868.465 2.212.051BankalarI-ç 150.512 1.521.658 1.672.170 225.621 561.798 787.419Para Piyasalarından Alacaklar1.410.628 0 1.410.628 630.439 0 630.439Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-388 0 -388 -291 0 -291Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 2.452 5.614 8.066 1.835 40.213 42.048Devlet Borçlanma Senetleri2.452 5.614 8.066 1.835 1.437 3.272Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 38.776 38.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 39.941 0 39.941 7.384 0 7.384Devlet Borçlanma Senetleri29.761 0 29.761 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.660 0 7.660 4.898 0 4.898Diğer Finansal Varlıklar2.520 0 2.520 2.486 0 2.486Türev Finansal Varlıklar149.296 108.531 257.827 129.318 54.041 183.359Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 149.296 108.531 257.827 129.318 54.041 183.359Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.422.008 12.343.799 20.765.807 7.693.871 11.320.356 19.014.227KredilerI-f 8.948.426 9.328.222 18.276.648 8.330.163 8.211.440 16.541.603Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 277.855 3.269.662 3.547.517 318.144 3.108.916 3.427.060Devlet Borçlanma Senetleri277.855 2.827.310 3.105.165 318.144 2.669.155 2.987.299Diğer Finansal Varlıklar0 442.352 442.352 0 439.761 439.761Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-804.273 -254.085 -1.058.358 -954.436 0 -954.436SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 243.055 0 243.055 186.675 0 186.675Satış Amaçlı243.055 0 243.055 186.675 0 186.675Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 300.103 0 300.103 261.967 0 261.967MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 52.120 0 52.120 48.476 0 48.476Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer52.120 0 52.120 48.476 0 48.476YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI13.185 0 13.185 11.767 0 11.767ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 144.139 0 144.139 147.806 0 147.806DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 259.531 257.685 517.216 233.092 305.938 539.030VARLIKLAR TOPLAMI11.666.023 16.516.233 28.182.256 10.147.126 14.150.811 24.297.937YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 6.549.947 9.216.822 15.766.769 6.925.398 6.890.942 13.816.340ALINAN KREDİLERII-c 58.158 5.566.429 5.624.587 23.994 3.402.942 3.426.936PARA PİYASALARINA BORÇLAR902 451.802 452.704 0 684.226 684.226İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)962.455 0 962.455 351.275 1.338.284 1.689.559Bonolar962.455 0 962.455 351.275 1.338.284 1.689.559Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER130.315 71.518 201.833 105.151 72.992 178.143Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 114.494 71.518 186.012 101.128 72.992 174.120Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 15.821 0 15.821 4.023 0 4.023FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 28.477 6.962 35.439 0 0 0KARŞILIKLARII-f 115.561 4.724 120.285 100.007 30 100.037Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı10.648 0 10.648 10.447 0 10.447Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar104.913 4.724 109.637 89.560 30 89.590CARİ VERGİ BORCUII-g 48.899 0 48.899 35.911 0 35.911ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.034.785 2.034.785 0 1.863.654 1.863.654Krediler0 289.325 289.325 0 265.173 265.173Diğer Borçlanma Araçları0 1.745.460 1.745.460 0 1.598.481 1.598.481DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 392.543 194.323 586.866 389.286 481.299 870.585ÖZKAYNAKLARII-ı 2.347.634 0 2.347.634 1.632.546 0 1.632.546Ödenmiş Sermaye1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000Sermaye Yedekleri295.134 0 295.134 289.149 0 289.149Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri295.080 0 295.080 289.095 0 289.095Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20.908 0 20.908 21.193 0 21.193Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-55.592 0 -55.592 -57.197 0 -57.197Kar Yedekleri474.970 0 474.970 463.462 0 463.462Yasal Yedekler40.682 0 40.682 29.173 0 29.173Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.288 0 434.288 434.289 0 434.289Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-118.441 0 -118.441 -251.061 0 -251.061Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-283.620 0 -283.620 -445.995 0 -445.995Dönem Net Kâr veya Zararı165.179 0 165.179 194.934 0 194.934YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.634.891 17.547.365 28.182.256 9.563.568 14.734.369 24.297.937Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.154.477 1.572.769 741.749 664.189Kredilerden Alınan Faizler1.718.025 1.317.660 567.925 524.084Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler45.739 28.943 12.299 14.096Bankalardan Alınan Faizler52.598 40.918 21.542 22.668Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler175.922 39.465 85.531 27.559Menkul Değerlerden Alınan Faizler151.680 143.515 52.007 74.519Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.308 1.846 514 1.376Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.495 79.346 325 29.973İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler145.877 62.323 51.168 43.170Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri10.513 2.268 2.445 1.263FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.660.299 -1.142.470 -571.408 -527.754Mevduata Verilen Faizler-1.199.792 -845.597 -403.418 -398.522Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-269.275 -211.849 -103.906 -92.261Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-18.289 -20.000 -5.363 -10.299İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-160.914 -60.349 -57.050 -24.636Kiralama Faiz Giderleri-5.368 0 -1.637 0Diğer Faiz Giderleri-6.661 -4.675 -34 -2.036NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ494.178 430.299 170.341 136.435NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ67.897 37.563 21.347 13.202Alınan Ücret ve Komisyonlar112.437 59.729 37.960 23.384Gayri Nakdi Kredilerden52.198 32.674 15.602 12.095DiğerIV-i 60.239 27.055 22.358 11.289Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-44.540 -22.166 -16.613 -10.182Gayri Nakdi Kredilere-360 -436 -122 -112DiğerIV-i -44.180 -21.730 -16.491 -10.070TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 2.769 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 161.590 174.732 30.657 133.355Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.549 -5.651 -442 -5.003Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)220.755 396.721 142.397 73.664Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-62.714 -216.338 -111.298 64.694DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 15.131 18.051 5.287 5.916FAALİYET BRÜT KÂRI741.565 660.645 227.632 288.908BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -223.961 -110.193 -58.201 -44.239DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -30.341 -73.256 -3.296 -63.702PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -145.948 -134.200 -48.570 -44.489DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -134.422 -115.135 -43.520 -38.338NET FAALİYET KARI (ZARARI)206.893 227.861 74.045 98.140BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 206.893 227.861 74.045 98.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -41.714 -41.898 -13.619 -35.414Cari Vergi Karşılığı-30.077 0 -11.184 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-11.637 -41.898 -2.435 -35.414Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 165.179 185.963 60.426 62.726DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 165.179 185.963 60.426 62.726Grubun Karı (Zararı)165.179 185.963 60.426 62.726Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794881BIST