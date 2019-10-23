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***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.10.2019 10:30
GÜNCEL HABERLER
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin 30 Eylül 2019 dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 22 Ekim 2019 tarihinde Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresleri sırasıyla şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/web/guest/displaynewsdetails/?InfoID=28375&ImgURL=,   https://www.qe.com.qa/financial-statements. The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 29.4 milyar TL, 18.6 milyar TL ve 15.6 milyar TL'dir.
 
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2019 dönemine ait finansal tablolarının 2019 yılı Ekim ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794326


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