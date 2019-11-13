***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2019 17:03
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,61
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,27
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF12026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020
İhraç Fiyatı 8.751.000
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışındı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında tahsisli ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFALNF12026 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 8.751.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798714
BIST