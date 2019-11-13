***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.01.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,61Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,27Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF12026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020İhraç Fiyatı 8.751.000İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışındı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında tahsisli ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFALNF12026 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 8.751.000 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798714BIST