***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.11.2019 11:44
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satışı gerçekleştirilen nominal tutar düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF12026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.751.000
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında tahsisli ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFALNF12026 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 8.751.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799092
BIST
11:48104.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 956,61
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:485,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:486,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:48271,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 271,85
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,63
|4.007.578
|% 12,83
|
|KLNMA
|42,94
|20.346.863
|% 11,36
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.902.042
|% -6,50
|
|FORMT
|5,11
|777.204
|% -5,55
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|THYAO
|13,67
|449.975.781
|% 0,44
|
|GARAN
|9,82
|130.112.985
|% 0,82
|
|ASELS
|19,17
|117.093.739
|% 1,11
|
|KARSN
|1,34
|111.166.074
|% 5,51
|
|HALKB
|5,76
|110.993.901
|% 1,23
|
|KARSN
|1,34
|111.166.074
|% 5,51
|
|THYAO
|13,67
|449.975.781
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.553.916
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,76
|81.444.169
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,28
|28.797.864
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3991
|7,4363
|% 0,25
|
|Frank
|5,8065
|5,8414
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,97
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|0,08
|