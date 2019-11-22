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***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.11.2019 16:27
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 67
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF12059
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.558.000
Kupon Sayısı 0

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 67 gün vadeli TRFALNF12059 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 25.558.000 TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800133


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AKENR 0,93 70.624.815 % 12,05  
KLNMA 47,00 4.199.861 % 11,32  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3269 7,3636 % -0,10  
Frank 5,7248 5,7593 % 0,18  
Riyal 1,5196 1,5272 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.470 4,51  
Altın Gr. 270 270 1,46  
Cumhuriyet 1.790 1.817 4,00  
Tam 1.784 1.828 5,59  
Yarım 862 884 2,70  
Çeyrek 432 442 1,35  
Gümüş.Ons 17,14 17,16 0,04  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 63,81 63,81 -0,16  
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