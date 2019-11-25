***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2019 12:35
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,53
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNFK1960
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.249.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.11.2019
Kayıt Tarihi 22.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli TRFALNFK1960 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 19.249.000- TL olan bononun bugün (25/11/2019) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800279
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