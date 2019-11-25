***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.11.2019Vade (Gün Sayısı) 54Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNFK1978Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.932.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.11.2019Kayıt Tarihi 22.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız tarafından Sermaye Piyasastirilen 54 gün vadeli TRFALNFK1978 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 23.932.000- TL olan bononun bugün (25/11/2019) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800280BIST