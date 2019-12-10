***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.12.2019 16:22
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternaifbank A.Ş. tahsisli bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 73
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF22058
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.779.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 73 gün vadeli TRFALNF22058 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 34.779.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802826
BIST
17:56108.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -680,75
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:565,7980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:566,4237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:56273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.181.083
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.140
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.324.138
|% 19,91
|
|AGYO
|2,02
|20.597.291
|% 18,82
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|54.356.680
|% -9,24
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.231.795.645
|% -0,80
|
|AFYON
|6,57
|485.338.265
|% -4,78
|
|TTKOM
|7,21
|432.741.626
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|370.744.120
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|288.858.596
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|255.563.671
|% 0,00
|
|AKENR
|1,08
|131.248.351
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.566.266
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.231.795.645
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|174.936.227
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,02
|
|Frank
|5,8577
|5,8930
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5420
|1,5497
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,88
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,08
|