***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2020Vade (Gün Sayısı) 81Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF32040Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.801.000Kupon Sayısı 0İhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 81 gün vadeli TRFALNF32040 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 114.801.000- TL olan bononun bugün (19/12/2019) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804349BIST