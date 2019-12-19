***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.12.2019 15:57
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 81
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF32040
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.801.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 81 gün vadeli TRFALNF32040 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 114.801.000- TL olan bononun bugün (19/12/2019) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804349
BIST
17:11110.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 237,71
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:115,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:116,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:11281,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,66
|Açılış
|: 281,92
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|OYLUM
|5,29
|12.496.819
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,01
|17.678.069
|% 14,86
|
|EUKYO
|2,09
|7.022.813
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.844.872
|% -7,89
|
|MAALT
|56,10
|1.703.783
|% -6,50
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|GUSGR
|2,37
|116.076.929
|% -5,95
|
|THYAO
|13,77
|638.486.140
|% 0,22
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|VESTL
|13,28
|295.114.700
|% 2,63
|
|ASELS
|19,26
|227.886.418
|% 0,21
|
|SISE
|5,16
|222.045.859
|% 0,98
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|140.480.376
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,55
|219.160.151
|% 2,41
|
|ODAS
|2,21
|127.913.726
|% -2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7310
|7,7698
|% -0,01
|
|Frank
|6,0382
|6,0746
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5786
|1,5865
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,43
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.907
|11,64
|
|Yarım
|899
|922
|5,63
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,29
|66,29
|0,12
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Seans Raporu
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