***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.12.2019 16:54
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF32057
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.361.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF32057 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 13.361.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805171
BIST
18:05113.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,76
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
18:055,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0077
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
18:056,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
18:05286,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,41
|Açılış
|: 286,59
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|59,70
|21.533.349
|% 19,98
|
|RYSAS
|4,13
|17.482.309
|% 18,68
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,67
|72.116.299
|% 16,17
|
|INFO
|5,29
|199.541
|% 15,00
|
|SEKUR
|5,40
|13.708.360
|% -6,74
|
|VAKFN
|2,54
|45.721.224
|% -6,62
|
|ISBTR
|23.749,90
|661.247
|% -6,13
|
|KRSAN
|9,06
|46.383
|% -5,23
|
|EKIZ
|0,61
|30.039
|% -4,69
|
|THYAO
|13,97
|366.719.967
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|311.673.516
|% 0,46
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|ISFIN
|3,51
|283.573.447
|% 2,93
|
|SISE
|5,37
|246.612.343
|% 1,13
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|IEYHO
|0,62
|88.754.273
|% -1,59
|
|TSKB
|1,14
|152.879.734
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,13
|135.621.973
|% -1,74
|
|IHYAY
|0,96
|92.754.686
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6526
|7,6909
|% -0,26
|
|Frank
|6,0292
|6,0655
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 07 artarak (% 0.23 ) 107, 873
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INFO, QNBFL, SRVGY, EGCYO, EGCYH, QNBFB, EGCEY
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17:59
MZHLD, ISATR, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
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17:58IHYAY
Yüzde 10.23 oranında artışla 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 045, 830 adet işlem