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***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.12.2019 16:56
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İtfa tarihinde düzeltme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 104
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,22
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNFA1921
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.046.000
İhraç Fiyatı 0,95575
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.12.2019
Kayıt Tarihi 24.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 104 gün vadeli TRFALNFA1921 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 22.046.000- TL olan bononun bugün (25/12/2019) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805174


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RYSAS 4,13 17.482.309 % 18,68  
IHLAS 0,90 301.529.282 % 16,88  
RYGYO 4,67 72.116.299 % 16,17  
INFO 5,29 199.541 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6597 7,6981 % -0,17  
Frank 6,0314 6,0678 % -0,23  
Riyal 1,5786 1,5866 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,01  
Altın Gr. 286 286 -0,54  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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