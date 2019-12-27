***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 17:11
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu
17:46113.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 15,36
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:465,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0270
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:466,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:46289,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,04
|Açılış
|: 289,36
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,63
|114.830.564
|% 18,47
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TIRE
|4,14
|132.849.480
|% 11,59
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,80
|193.824.050
|% -13,66
|
|QNBFB
|37,76
|84.905.690
|% -12,67
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,30
|65.213.633
|% -6,15
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|THYAO
|13,95
|503.458.517
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|321.799.702
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|IHLAS
|0,89
|116.986.148
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,62
|274.211.464
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7822
|7,8213
|% 1,18
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de