***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2019 14:03
***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSA KERİM MUTLUAY YAPILANDIRMA VE YASAL TAKİPTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİSTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FINANSAL KURUMLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ÖNDER ÖZCAN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789593
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