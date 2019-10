***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiÜMRANİYE İMES ŞUBE ŞUBE İmes Sanayi Sitesi C Blok 302 Sokak No:2 Yukarı Dudullu ÜMRANİYE - İSTANBUL CİHAN MUNGAN 216-364 53 53 216- 364 38 51 17.08.2005TUZLA SERBEST BÖLGE ŞUBE ŞUBE Aydınlı Birlik OSB Mah. 1 Nolu Cadde No:1/4 TUZLA İSTANBUL MÜJDAT AYVAZOĞLU 216-394 26 67 216- 394 26 72 06.07.1998TUZLA O.S.B. ŞUBE ŞUBE Aydınlı Birlik OSB Mah. 1 Nolu Cadde No:1/4 TUZLA İSTANBUL HALİL ÖNDER ÖZKANLI 216-593 17 99 216- 593 17 95 26.12.2007TRABZON ŞUBE ŞUBE Kemerkaya Mahallesi Maraş Caddesi Ahmet Selim Teymur Sokak No:5/A ORTAHİSAR TRABZON ORHAN ALEMDAĞ 462-326 98 97 462- 321 95 46 24.09.2008ŞİŞLİ ŞUBE ŞUBE Halaskargazi Caddesi No:163/A ŞİŞLİ İSTANBUL CEMO KAYA GÜLBAŞ 212-219 41 51 212- 219 41 62 25.12.1998SULTANBEYLİ ŞUBE ŞUBE Abdurrahman Mah.Bosna Bulvarı No:5 Kat:2 SULTANBEYLİ İSTANBUL HÜSEYİN HİLMİ GÜNEŞ 216-398 95 60 212- 276 43 72 12.03.2007SUADİYE ŞUBESİ ŞUBE Selim Ragıp Emeç Sokak No:3/A KADIKÖY - İSTANBUL NURPINAR YAZICIOĞULLARI 216-363 49 90 216-363 49 90 28.12.1992SİTELER ŞUBE ŞUBE Demirhendek Caddesi No:128 ALTINDAĞ - FATMA MISIR 312-348 34 00 312- 348 68 08 11.11.2005SİRKECİ ŞUBE ŞUBE Hobyar Mah. Ankara Cad. No:47 FATİH-İSTANBUL AHMET BARAN SANCAR 212-511 95 09 212- 511 99 48 28.12.1993SAMSUN ŞUBE ŞUBE Kale Mah. Ziya Paşa Sokak Fatih Temiz İş Merkezi B Blok No:4-B Bölüm 2 İLKADIM - SAMSUN ERDEM ZORLU 362-432 34 55 362- 432 63 87 10.09.2007OSTİM ŞUBE ŞUBE Alınteri Bulvarı No:80 Ostim YENİMAHALLE- ANKARA ÇETİN TÖZÜM 312-385 69 10 312- 385 69 20 29.12.1997MERSİN ŞUBE ŞUBE Camiişerif Mahallesi İstiklal Caddesi ( Kurtuluş Caddesi ) No:32 Kat:1 AKDENİZ MERSİN CAN TÜLAY ERDAL 324-237 90 00 324- 237 78 71 13.08.2007MANİSA ŞUBE ŞUBE 75.Yıl Mahallesi Umut Sokak No:67/13(A) YUNUSEMRE - MANİSA HASAN ÖNAL 236-233 94 30 236- 233 03 78 19.03.2008LEVENT ŞUBE ŞUBE Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27/35-B KAĞITHANE İSTANBUL MURAT ŞAHİN 212-280 62 10 212- 280 60 72 27.11.1997KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBE ŞUBE İçerenköy Mah. Umut Sokak No:10-12 Zemin Kat 34752 ATAŞEHİR-İSTANBUL BURCU YANGAZ 216-574 79 74 216- 573 74 11 12.08.1996KONYA ŞUBE ŞUBE Fevzi Çakmak Mah. Ankara Yolu Üzeri No 212 KARATAY KONYA METİN ESATOĞLU 332-342 54 66 332- 342 24 29 28.12.1998KAYSERİ ŞUBE ŞUBE Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi No:36 MELİKGAZİ - KAYSERİ ATİLLA TOPAÇ 352-222 11 11 352- 222 21 04 28.12.1998KARTAL ŞUBE ŞUBE Çınardere Mah.E-5 Yanyol No:77 PENDİK - İSTANBUL ALTUĞ KILINÇ 216-452 44 44 216- 452 44 37 29.12.1997KARŞIYAKA ŞUBE ŞUBE Cemal Gürsel Caddesi No:164/1 KARŞIYAKA İZMİR AHMET ALPAY ÇIRAKMAN 232-369 99 00 232- 369 19 67 07.08.2000İZMİT ŞUBE ŞUBE Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No:65/4 İZMİT RAİF TURAN BOLAT 262-322 06 05 262- 322 06 30 22.01.2007İZMİR ŞUBE ŞUBE Şehit Nevres Bulvarı No:23 / A KONAK İZMİR MEHMET EMİN CANLI 232-422 69 10 232- 463 90 19 17.09.1993İSTANBUL KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No 109M 2D Blok Kat 4 SARIYER / İSTANBUL DİDEM ŞAHİN ÇAKMAK 0212 257 88 33 212-257 88 26 24.02.1992İSTANBUL ESENTEPE ŞUBESİ ŞUBE Yıldız Posta Cad. No:52 Kat:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL ÖZLEM SAYMAN 212-233 55 00 212-233 55 00 19.06.2013İKİTELLİ ŞUBE ŞUBE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Sanayi Sitesi G-1 Blok No:484 BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL ALİ ONUR BOZTEPE 212-671 46 43 212- 671 42 81 17.04.2006HADIMKÖY ŞUBE ŞUBE Akçaburgaz Mah.Hadımköy yolu No:190 ESENYURT - İSTANBUL FATİH BAKIRARAR 212-886 85 50 212- 886 11 82 15.01.2007GÜNEŞLİ KURUMSAL ŞUBE ŞUBE 15 Temmuz Mah.Gülbahar Cad. No:128A BAĞCILAR - İSTANBUL AYDIN ÇETİN 212-550 63 53 212- 550 81 37 29.12.1997GEBZE ŞUBE ŞUBE Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi No:64 GEBZE - KOCAELİ ERKAN KÜÇÜK 262-643 20 00 262- 643 61 44 18.04.2005GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İncirlipınar Mah.Profösör Muammer Aksoy Bulvarı F&H İşmerkezi No:9-10 ŞEHİT KAMİL GAZİANTEP SELÇUK ÖZMANSUR 342-215 31 15 342- 215 31 14 21.08.2000ETİLER ÖZEL BANKACILIK ŞUBESİ ŞUBE Rumelihisarı Mahallesi Yıldız Çiçeği Sokak No:13 Beşiktaş 34337 Istanbul AZİME ARZU EŞSİZ 212-257 88 33 212- 257 88 26 09.11.2010ESKİŞEHİR ŞUBE ŞUBE Sakarya Caddesi No 56/A TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR ATİK YAVUZ YILDIRIM 222-230 71 72 222-230 71 72 22.01.2007EGE ŞUBESİ ŞUBE Ankara Cad. No:81 BAYRAKLI İZMİR MURAT KÜÇÜKFALAY 232- 290 08 10 232-290 09 15 06.08.2013EFES - MERTER OFİS ŞUBE Bahçelievler Mah.Şehit İbrahim Koparır Cad No:4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 212-449 38 67 212- 677 55 13 18.01.2010DENİZLİ ŞUBE ŞUBE Topraklık Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:21/A PAMUKKALE DENİZLİ SERAY BINAR TAVASLIOĞLU 258-262 42 60 0258 242 65 90 27.08.2008ÇORLU ŞUBE ŞUBE Kazımiye Mah.Omurtak Cad.Kılıçoğlu Plaza Kipa Karşısı A Blok Zemin Kat No:4 ÇORLU TEKİRDAĞ EBRU PULAT 282-673 63 63 282- 673 63 73 19.11.2007BURSA ŞUBE ŞUBE 23 Nisan Mah 75. Yıl Cad. No:5A/D ve 5A/E Nilüfer - Bursa MUSTAFA YANIKLAR 224-272 68 80 224- 272 68 90 16.08.1993BODRUM ŞUBE ŞUBE Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 112 Yeniköy BODRUM - MUĞLA İBRAHİM SERHUN KILINÇ 252-313 90 07 252-313 42 30 16.07.2008BEYLİKDÜZÜ ŞUBE ŞUBE Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 Skyport Residence BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL ÖZGÜR MERT DURSUN 212-879 26 80 212- 879 26 93 06.07.2011BAYRAMPAŞA ŞUBE ŞUBE Yeni Maltepe Caddesi No:2 Doğa Plaza BAYRAMPAŞA İSTANBUL TEOMAN AKSAÇ 212-501 53 00 212- 501 43 15 20.04.2006BAKIRKÖY ŞUBE ŞUBE Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No:103B Bakırköy / İSTANBUL CANER ÖZMEN 212-542 56 54 212- 543 53 18 07.12.1992AYDIN ŞUBE ŞUBE Hasan Efendi- Ramazanpaşa Mah. İstiklal Cad. No:7A Efeler/ AYDIN ALİ KARACAOĞLU 256-214 75 44 256-213 61 92 03.01.2011AVCILAR ŞUBE ŞUBE Cihangir Mahallesi E-5 Yanyol, Düz Sokak No:1 AVCILAR İSTANBUL KADİR ŞEN 212-422 24 10 212- 422 87 97 16.06.1997ATAŞEHİR TİCARİ ŞUBE ŞUBE Barbaros Mah. Halk Cad. No:37 A Blok ATAŞEHİR İSTANBUL BÜLENT GÜLÜNAY 216-363 48 10 216- 360 03 20 31.12.1998ANTALYA ŞUBE ŞUBE Yeşilbahçe Mah.Metin Kasapoğlu cad.Metropol Çarşı A Blok No:51 MURATPAŞA ANTALYA AYTAÇ BEKİR YALIN 242-243 22 03 242- 248 77 85 23.03.1998ANKARA-BALGAT ŞUBE ŞUBE Ceyhun Atuf Kansu Cad. Başkent Plaza Ticaret Merkezi No : 56 ÇANKAYA ANKARA BEHİYE EMİNE TANBOĞA 312-472 18 00 312- 472 10 40 01.09.2010ANKARA KURUMSAL ŞUBE ŞUBE Çankaya Mah. Atatürk Bulvarı Nazmibey İş Merkezi No:138/A Çankaya/ ANKARA YELİZ BIYIKLIOĞLU 312-442 21 40 312- 442 41 61 12.08.1996ALTUNİZADE ŞUBE ŞUBE Mahir İz Caddesi No:20 A Blok Altunizade ÜSKÜDAR İSTANBUL SABRİ SERCAN KOÇAK 216-474 74 88 216- 474 70 99 05.11.2007ADAPAZARI ŞUBE ŞUBE Güllük Mahallesi Menderes Cad. No:143 Adapazarı - Sakarya DERYA KİZEK 264-272 25 10 262- 672 17 20 29.07.2011ADANA ŞUBE ŞUBE Kurtuluş Mah.Ziyapaşa Bulvarı Refah Apartmanı No:29/A SEYHAN ADANA MELTEM ŞENKAL 322-459 18 88 322- 458 35 73 16.11.1998YEŞİLYURT ŞUBESİ ŞUBE Yeşilyurt Mah.Sipahıoğlu Cad.No:1/1A 34419 Yeşilyurt/Bakırköy / İSTANBUL ESRA KAVUZLU 212-581 83 83 262-672 17 27 04.02.2019İZMİR ATATÜRK OSB ŞUBESİ ŞUBE AOSB Mahallesi M.Kemal Atatürk Bulvarı İAOSB Apartmanı No:42/44 Çiğli İZMİR MURAT KÜÇÜKFALAY 232-328 23 95 262-672 17 25 26.09.2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794079BIST