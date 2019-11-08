***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAlternatif Finansal Kiralama A.Ş. Leasing İşlemleri 100000 TRY 99,99Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık İşlemleri 22509 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797417BIST