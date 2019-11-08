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***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.11.2019 09:29
GÜNCEL HABERLER

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Leasing İşlemleri 100000 TRY 99,99
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık İşlemleri 22509 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797417


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 5,47 1.870.528 % 13,49  
FRIGO 9,32 104.030 % 9,78  
ICBCT 4,88 253.092.131 % 9,42  
IZMDC 4,01 15.217.044 % 7,51  
GYHOL 6,44 1.570.647 % 6,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3543 7,3912 % 0,16  
Frank 5,7565 5,7912 % 0,04  
Riyal 1,5304 1,5381 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 3,63  
Altın Gr. 272 272 1,10  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,07 17,09 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,00  
B. Petrol 61,71 61,71 -0,58  
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