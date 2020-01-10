***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2020 17:22
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,13
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,90
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF12018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.128.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2020
Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.128.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFALNF12018 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 30.128.000 TL olan Finansman bugün (10/01/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811892
BIST