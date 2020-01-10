***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,13Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,90Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF12018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.128.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2020Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.128.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFALNF12018 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 30.128.000 TL olan Finansman bugün (10/01/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811892BIST