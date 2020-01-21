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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.01.2020 10:11
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatif bank bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 67
ISIN Kodu TRFALNF12042
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.941.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.01.2020
Kayıt Tarihi 20.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 67 gün vadeli TRFALNF12042 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 58.941.000- TL olan bononun bugün (21/01/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813680


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ISGSY 5,46 114.191.234 % 12,11  
GARFA 6,52 22.262.037 % 10,88  
IZTAR 2,90 16.269 % 10,06  
EPLAS 18,61 118.062 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6865 7,7251 % 0,14  
Frank 6,1011 6,1379 % 0,17  
Riyal 1,5753 1,5832 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 -3,21  
Altın Gr. 298 298 -0,08  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 -0,05  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 64,55 64,55 -0,65  
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