***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2020 16:46
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracı hakkında bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF42023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.890.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF42023 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 60.890.000- TL olan bononun bugün (21/01/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813752
BIST
18:05123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 936,33
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.804
En Düşük
121.504
18:055,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9383
En Düşük
5,9125
18:056,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5967
En Düşük
6,5455
18:05296,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,88
|Açılış
|: 296,85
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
294,90
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
|
|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|
|BALAT
|2,42
|160.690
|% -9,70
|
|ORMA
|4,15
|447.740
|% -5,68
|
|MTRYO
|5,60
|104.883
|% -5,08
|
|MEMSA
|0,40
|1.234.103
|% -4,76
|
|GLBMD
|2,08
|594.132
|% -4,15
|
|THYAO
|14,88
|1.788.017.973
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|PETKM
|4,09
|698.541.844
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|HALKB
|6,93
|524.230.862
|% 0,58
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,72
|454.544.728
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,74
|407.102.257
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|345.116.976
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7090
|7,7477
|% 0,43
|
|Frank
|6,0967
|6,1335
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-6,18
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|-0,51
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
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17:58XU100
Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
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17:57HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
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17:56TUCLK
Yüzde 10.89 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 178 adet işlem
-
17:55ARMDA
Yüzde 14.97 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 158 adet işlem