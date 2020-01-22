***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2020 16:31
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF32073
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.858.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli TRFALNF32073 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 106.858.000- TL olan bononun bugün (22/01/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814006
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5612
18:05296,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 296,75
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.884
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.943.677
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.456.246
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.452.451
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.049.312
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.306
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.469.951
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.665.386.707
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.114.407.686
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|466.203.093
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|316.526.805
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7633
|7,8022
|% 0,59
|
|Frank
|6,0896
|6,1263
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-0,41
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|-1,11
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
-
17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem