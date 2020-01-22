***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2020 17:22
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF32073
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.858.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli TRFALNF32073 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 106.858.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814018
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05299,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,30
|Açılış
|: 299,46
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
299,51
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.014.197
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.472.205
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|182.709.256
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.106.717
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.344.132
|% -14,98
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|239.398
|% -9,95
|
|METAL
|1,10
|277.842
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.967.866.204
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,02
|804.743.405
|% 1,68
|
|PETKM
|4,07
|797.663.463
|% 0,74
|
|ADESE
|2,35
|700.818.849
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|664.774.836
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|700.818.849
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|804.743.405
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|350.123.192
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|797.663.463
|% 0,74
|
|TSKB
|1,31
|234.413.431
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7660
|7,8049
|% 0,01
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5803
|1,5883
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|6,61
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,92
|