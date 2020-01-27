***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.01.2020 11:35
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Vade başlangıç tarihinde düzeltme yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF42031
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.183.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.04.2020
Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 93 gün vadeli TRFALNF42031 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 7.183.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814521
BIST
13:38121.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -1.059,32
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:385,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:386,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:38303,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,64
|Açılış
|: 303,07
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,54
|56.355.915
|% 16,54
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|ESCOM
|3,30
|7.723.264
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.188.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|816.958.447
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|307.985.318
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,67
|211.355.519
|% 9,87
|
|ALBRK
|1,75
|221.886.318
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,97
|169.623.953
|% 6,49
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7673
|7,8062
|% 0,26
|
|Frank
|6,1097
|6,1465
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|13,16
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,61
|
|Yarım
|963
|988
|8,52
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,88
|57,88
|-2,01
|