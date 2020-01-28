***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.01.2020 16:17
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF42049
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.204.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ağustos 2019 tarih ve 45/1056 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 93 gün vadeli TRFALNF42049 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 26.204.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814810
BIST
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -348,07
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
18:055,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
18:056,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5341
18:05299,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,90
|Açılış
|: 299,69
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
299,62
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|7,04
|40.780.648
|% 19,93
|
|DESPC
|6,02
|17.782.553
|% 19,92
|
|VKING
|4,47
|7.787.426
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.917.583
|% 14,58
|
|GRNYO
|1,73
|62.940.015
|% 14,57
|
|RYSAS
|9,21
|19.649.095
|% -19,98
|
|QNBFL
|143,60
|526.401
|% -14,98
|
|RYGYO
|8,44
|5.212.830
|% -14,40
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% -14,38
|
|ESCOM
|2,84
|4.062.464
|% -13,94
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% -0,85
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 11,58
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6981
|7,7367
|% -0,51
|
|Frank
|6,0769
|6,1135
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5791
|1,5871
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-13,95
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|59,27
|59,27
|0,69
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TOASO, KRDMD