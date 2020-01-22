***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2020 17:14
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSA KERİM MUTLUAY YAPILANDIRMA VE YASAL TAKİPTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİSTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814015
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05299,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,30
|Açılış
|: 299,46
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
299,51
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.014.197
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.472.205
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|182.709.256
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.106.717
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.344.132
|% -14,98
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|239.398
|% -9,95
|
|METAL
|1,10
|277.842
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.967.866.204
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,02
|804.743.405
|% 1,68
|
|PETKM
|4,07
|797.663.463
|% 0,74
|
|ADESE
|2,35
|700.818.849
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|664.774.836
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|700.818.849
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|804.743.405
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|350.123.192
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|797.663.463
|% 0,74
|
|TSKB
|1,31
|234.413.431
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7660
|7,8049
|% 0,01
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5803
|1,5883
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|7,02
|
|Altın Gr.
|299
|299
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|-0,85
|