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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2020 10:40
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİSTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814253


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCOM 2,83 19.445.589 % 13,20  
DURDO 23,66 9.540.595 % 12,13  
ERSU 4,16 11.451.749 % 11,83  
BURCE 10,40 8.370.570 % 10,99  
EGCYO 0,48 154.657 % 9,09  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7616 7,8005 % -0,05  
Frank 6,0878 6,1245 % -0,20  
Riyal 1,5760 1,5839 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 -4,21  
Altın Gr. 298 298 -0,62  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,77 17,81 -0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,00  
B. Petrol 62,14 62,14 0,10  
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