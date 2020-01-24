***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2020 10:40
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİSTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814253
BIST
11:51122.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,06
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:515,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:516,5605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:51297,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,16
|Açılış
|: 297,07
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|DURDO
|23,66
|9.540.595
|% 12,13
|
|ERSU
|4,16
|11.451.749
|% 11,83
|
|BURCE
|10,40
|8.370.570
|% 10,99
|
|EGCYO
|0,48
|154.657
|% 9,09
|
|GARFA
|5,59
|3.760.819
|% -3,45
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|LUKSK
|9,26
|804.019
|% -2,11
|
|DOGUB
|2,37
|2.376.717
|% -1,66
|
|PEGYO
|1,21
|22.218.507
|% -1,63
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|GARAN
|12,13
|143.279.107
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-4,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,14
|62,14
|0,10
|
Seans Raporu
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-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 05 artarak (% 0.12 ) 148, 141
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12:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ADESE, PETKM
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12:01XU100
Endeks 122, 734 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 3, 675.00 milyon TL de
-
12:01EGEEN
Yüzde 5.32 oranında artışla 649.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 485 adet işlem
-
12:00YUNSA
Yüzde 7.81 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 829 adet işlem