***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.01.2020 14:07
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL KREDİ TAHSİSTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FARUK GÖNENER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ESRA BEYZADEOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL BANKACILIK & OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EBRU TAŞCI FİRUZBAY İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YEŞİM ŞİMŞEK SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alternatif Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ İLKAY GİRGİN MALİ İŞLER VE PLANLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ Bankacı Alternatifbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815052
BIST
17:06119.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -13,72
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:065,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:066,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:06300,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,08
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|457.783.322
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.124.278
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,64
|12.833.788
|% 18,74
|
|OYLUM
|6,32
|49.111.309
|% 11,07
|
|GUBRF
|10,16
|153.604.303
|% 9,84
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|RYSAS
|7,59
|21.321.197
|% -17,59
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,83
|50.596.699
|% -14,27
|
|THYAO
|14,15
|1.041.746.595
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|730.586.242
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|590.278.426
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|517.164.492
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|473.090.933
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|730.586.242
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|473.090.933
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,19
|465.650.402
|% 3,30
|
|ISGYO
|1,88
|344.038.074
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,41
|590.278.426
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7200
|7,7588
|% 0,11
|
|Frank
|6,0795
|6,1161
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,46
|
|Yarım
|958
|983
|-1,67
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,60
|
Seans Raporu
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17:16NETAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 804, 861 adet işlem
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17:14XU100
Endeks 119, 946 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 8, 874.00 milyon TL de
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17:14GUBRF
Yüzde 9.30 oranında artışla 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 338, 316 adet işlem
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17:13GUBRF
Yüzde 9.84 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 490 adet işlem