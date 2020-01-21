***ALNTF* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
21.01.2020 16:27
***ALNTF******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ORFIN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12042 FİNANSMAN BONOSU 21/01/2020 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813748
BIST
18:05123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 936,33
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.804
En Düşük
121.504
18:055,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9383
En Düşük
5,9125
18:056,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5967
En Düşük
6,5455
18:05296,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,88
|Açılış
|: 296,85
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
294,90
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
|
|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|
|BALAT
|2,42
|160.690
|% -9,70
|
|ORMA
|4,15
|447.740
|% -5,68
|
|MTRYO
|5,60
|104.883
|% -5,08
|
|MEMSA
|0,40
|1.234.103
|% -4,76
|
|GLBMD
|2,08
|594.132
|% -4,15
|
|THYAO
|14,88
|1.788.017.973
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|PETKM
|4,09
|698.541.844
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|HALKB
|6,93
|524.230.862
|% 0,58
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,72
|454.544.728
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,74
|407.102.257
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|345.116.976
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7090
|7,7477
|% 0,43
|
|Frank
|6,0967
|6,1335
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-6,18
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|-0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
-
17:58XU100
Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
-
17:57HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
-
17:56TUCLK
Yüzde 10.89 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 178 adet işlem
-
17:55ARMDA
Yüzde 14.97 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 158 adet işlem