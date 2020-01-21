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***ALNTF* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

21.01.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ORFIN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12042 FİNANSMAN BONOSU 21/01/2020 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813748


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MAALT 94,95 19.842.746 % 19,96  
BERA 4,71 140.339.106 % 19,85  
TUCLK 4,60 54.028.709 % 16,46  
EGSER 4,60 81.107.754 % 16,46  
TKNSA 7,80 288.851.617 % 16,07  
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Sterlin 7,7090 7,7477 % 0,43  
Frank 6,0967 6,1335 % 0,10  
Riyal 1,5753 1,5832 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 -6,18  
Altın Gr. 297 297 -1,00  
Cumhuriyet 1.957 1.987 -6,00  
Tam 1.947 1.996 -8,22  
Yarım 941 965 -3,98  
Çeyrek 472 483 -1,98  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,22  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,04  
B. Petrol 64,69 64,69 -0,51  
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