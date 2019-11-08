***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -9.589 -9.589 -15.025 -24.614Transferler-5.099.413 5.099.413Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.017 -31.501.816 -31.494.799 -892.533 -32.387.332Sermaye Arttırımı45.000.000 1.031.646 46.031.646 2.343.478 48.375.124Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.519.583 -3.519.583 -3.519.583Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.682 -475 170.961 172.168 -240.744 -68.576Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -826.531 29.147.677 7.775 -52.315.724 -31.501.816 17.840.820 2.843.096 20.683.916Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 0 7.775 -18.826.359 -33.728.130 20.208.584 2.082.958 22.291.542Transferler-33.728.130 33.728.130Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-118.967 -1.383.538 -1.502.505 1.759.766 257.261Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.249.999 -384.804 1.865.195 1.865.195Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -693.108 0 7.775 -52.939.293 -1.383.538 20.571.274 3.842.724 24.413.998Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.856.592 -52.349.408Dönem Karı (Zararı)362.645 -32.393.881Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)362.645 -32.393.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.486.369 -7.498.691Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 356.858 247.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.222 1.392.575Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 253.919Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.222 1.138.656Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.911 560.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 134.889 526.060Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 55.692Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -125.978 -21.668Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.770 -103.106Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri214.671 675.376Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-224.441 -778.482Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.285.169 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.285.169 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.789.970 -9.592.509Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13,14 -348.391 -3.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.293.890 -12.328.929Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 110.139Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 15.717.206 -16.861.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 31.013.272 -12.557.631Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.174.221 -9.995.632Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -4.582.856 -3.979.942Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -14.061.352 37.348.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 659.619 394.828Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,8 -24.624.140 -6.625.163Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 36.132 -1.378.966İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.212 1.215.995Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.170.166 -52.221.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -20.305 -81.549Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -293.269 -46.358YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.830.055 -2.731.364Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-914.971 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -68.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri284.251 8.417Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -1.180.791 -2.499.599Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.389.831 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları12 371.287 -171.606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.010.427 55.499.015Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 48.375.124İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları2.249.999 -3.519.583Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28 939.189 22.367.819Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -2.178.761 -11.724.345YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.964 418.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.964 418.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 49.246 823.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 86.210 1.242.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 86.210 49.246Ticari Alacaklar11.606.179 27.098.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.606.179 27.098.944Diğer Alacaklar872.681 31.834.130İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,8 481.948 24.760.824İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 390.733 7.073.306Stoklar9 75.188 1.247.769Peşin Ödenmiş Giderler10 4.960.568 377.712Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar516 8.990Diğer Dönen Varlıklar19 1.500.198 3.357.386ARA TOPLAM19.101.540 63.974.177Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 148.515 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.250.055 64.493.979DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar33.718.929 33.667.749İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 1.416.145İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.718.929 32.251.604Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.200.000 3.525.000Maddi Duran Varlıklar13 4.903.474 3.982.517Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.319.308 1.437.221Şerefiye3 914.971 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.404.337 1.437.221Ertelenmiş Vergi Varlığı26 138.773 1.364.285TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.280.484 43.976.772TOPLAM VARLIKLAR70.530.539 108.470.751KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 113.329 629.412Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 825.860 1.021.709Ticari Borçlar30.912.685 44.759.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 77.526 1.454.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 30.835.159 43.304.872Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.482.574 1.822.955Diğer Borçlar5.407.469 19.257.150İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 1.155.672 17.447.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.251.797 1.809.627Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 377.949 341.817Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 301.743Kısa Vadeli Karşılıklar857.815 983.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 88.453 88.453Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 769.362 895.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.483.987 5.157.961ARA TOPLAM44.461.668 74.275.906TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.461.668 74.275.906UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 0 527.640Diğer Borçlar44.596 10.325.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 3.003 10.270.756İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 41.593 55.243Uzun Vadeli Karşılıklar470.750 221.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 470.750 221.059Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 532.349 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 607.178 828.605TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.654.873 11.903.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.116.541 86.179.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.571.274 20.208.584Ödenmiş Sermaye20 105.000.000 105.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 -5.962.359 -8.212.358Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.031.646 1.031.646Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-24.489.849 -24.489.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-693.108 -574.141Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-693.108 -574.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-693.108 -574.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 7.775 7.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -52.939.293 -18.826.359Net Dönem Karı veya Zararı-1.383.538 -33.728.130Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.842.724 2.082.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.413.998 22.291.542TOPLAM KAYNAKLAR70.530.539 108.470.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.633.722 189.954.007 781.647 68.158.439Satışların Maliyeti21 -3.604.744 -192.077.222 -559.955 -69.640.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.028.978 -2.123.215 221.692 -1.482.460BRÜT KAR (ZARAR)1.028.978 -2.123.215 221.692 -1.482.460Genel Yönetim Giderleri22 -6.247.645 -7.094.725 -3.363.644 -2.376.632Pazarlama Giderleri22 -78.788 -456.013 -14.971 -108.275Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 21.398.764 37.946.173 3.987.938 27.398.859Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -17.999.334 -37.684.314 -3.421.055 -28.645.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.898.025 -9.412.094 -2.590.040 -5.213.807Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 7.583.430 976.364 703.316 554.073Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -228.180 0 -228.180FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.685.405 -8.663.910 -1.886.724 -4.887.914Finansman Giderleri25 -3.532.790 -33.322.480 -1.730.512 -20.761.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.152.615 -41.986.390 -3.617.236 -25.648.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.789.970 9.592.509 -56.682 5.416.501Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.789.970 9.592.509 -56.682 5.416.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)362.645 -32.393.881 -3.673.918 -20.232.491DÖNEM KARI (ZARARI)362.645 -32.393.881 -3.673.918 -20.232.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.746.183 -892.065 51.217 -631.184Ana Ortaklık Payları-1.383.538 -31.501.816 -3.725.135 -19.601.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -0,01380000 -0,33700000 -4,48580000 -0,18670000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-105.384 6.549 -111.855 -57.033Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -135.107 8.421 -143.403 -73.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.723 -1.872 31.548 16.212Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.723 -1.872 31.548 16.212Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-105.384 6.549 -111.855 -57.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)257.261 -32.387.332 -3.785.773 -20.289.524Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.759.766 -892.533 38.962 -628.789Ana Ortaklık Payları-1.502.505 -31.494.799 -3.824.735 -19.660.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797727BIST