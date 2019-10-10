***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2019 - 04.03.2019 - 18.04.2019 - 11.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada, 09/10/2019 tarihinde duruşma yapılmış olup bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara iki haftalık süre tanınmasına, bu nedenle davanın 20.11.2019 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792152BIST