***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 15:29
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019 - 04.03.2019 - 18.04.2019 - 11.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada, 09/10/2019 tarihinde duruşma yapılmış olup bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara iki haftalık süre tanınmasına, bu nedenle davanın 20.11.2019 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792152
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