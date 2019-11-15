***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Şirketimizin 24.10.2018 tarihli özel durum açıklaması ve 21.11.2018 tarihli genel kurul toplantısında ayrılma hakkı fiyatının hatalı olarak duyurulmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10 uncu maddesi ne aykırılık teşkil ettiği ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu Haftalık Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir. https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=60 Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799215BIST