***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2019 - 04.03.2019 - 18.04.2019 - 11.07.2019 - 10.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden davanın bugun yapılan durusmasında 04/12/2019 tarihinde keşif yapılmasına ve duruşmanın 12/02/2020 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799832BIST