***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2019-28.06.2019-26.07.2019-24.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama:Şirketimizin 07.05.2019 tarihli üretim tesisi alımı veya kiralanması yönündeki yetkilendirme kararımız çerçevesinde görüşmeler devam etmekte olup h erhangi bir gelişme olması halinde Kamuoyu ile derhal paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800115BIST