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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2019 17:30
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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2019 / 15.02.2019 / 22.07.2019 / 02.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde yaptığımız itiraz reddedilmiş olup, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803215


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