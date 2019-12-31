***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 16:05
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2019-28.06.2019-26.07.2019-24.09.2019-22.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.05.2019-28.06.2019-26.07.2019-24.09.2019-22.11.2019 tarihli üretim tesisi alımı veya kiralanması yönündeki açıklamalarımız çerçevesinde Güney Tüketim Malları Tic.ve San.Ltd.Şti. bünyesindeki Dolum Ambalajlama Ünitesinin kiralanması ile ilgili görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiş ve ilgili tesis görüşmeleri sonlandırılmıştır. Gelişme olması halinde Kamuoyu ile derhal paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806163
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
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115.312
En Düşük
114.419
18:055,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 5,9510
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|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,6750
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6902
En Düşük
6,6569
18:05291,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,27
|Açılış
|: 291,00
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|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8527
|7,8921
|% 1,06
|
|Frank
|6,1235
|6,1604
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5814
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|7,00
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,30
|
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17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
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17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem