***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2019-28.06.2019-26.07.2019-24.09.2019-22.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.05.2019-28.06.2019-26.07.2019-24.09.2019-22.11.2019 tarihli üretim tesisi alımı veya kiralanması yönündeki açıklamalarımız çerçevesinde Güney Tüketim Malları Tic.ve San.Ltd.Şti. bünyesindeki Dolum Ambalajlama Ünitesinin kiralanması ile ilgili görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiş ve ilgili tesis görüşmeleri sonlandırılmıştır. Gelişme olması halinde Kamuoyu ile derhal paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806163BIST