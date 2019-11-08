***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMED NUREDDİN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkanı, Etiler Gıda Tic.A.Ş. Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 8.77 A Bağımsız Üye DeğilMEHMET DİKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yrd. - Genel Müdür Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. 0 0 Bağımsız Üye DeğilBİROL YENAL PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Etiler Gıda Ve Ticari Yat.San.ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi., Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. 0 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797636BIST