***ALYAG* *KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALYAG******KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALYAGSüreç İptal Nedeni2018 OAĞAN GENEL KURULUNDA ONAYLANMIŞ VE AYRILMA HAKKI KULLANMAK İSTEYEN YATIRIMCI BULUNMAMAKTADIR.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813990BIST