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***ALYAG* *KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

22.01.2020 15:36
GÜNCEL HABERLER



***ALYAG******KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALYAG

Süreç İptal Nedeni
2018 OAĞAN GENEL KURULUNDA ONAYLANMIŞ VE AYRILMA HAKKI KULLANMAK İSTEYEN YATIRIMCI BULUNMAMAKTADIR.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813990


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HUBVC 37,00 32.065.068 % 16,57  
DOKTA 60,95 126.527 % 15,00  
BURCE 8,15 2.656.673 % 14,95  
BURVA 23,00 296.225 % 14,31  
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Frank 6,0797 6,1163 % -0,37  
Riyal 1,5744 1,5823 % -0,17  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 296 296 -1,04  
Cumhuriyet 1.962 1.992 5,00  
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Yarım 944 968 2,89  
Çeyrek 473 484 1,44  
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